András herceg botránya már a volt feleségét is magával rántotta: sorra fordulnak el Sára yorki hercegnétől

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 21:05
Jeffrey EpsteinbotránySarah Ferguson
Sarah Ferguson, York hercegnéje több jótékonysági szervezet támogatói szerepét is elveszítette. A döntések hátterében egy kiszivárgott e-mail áll, amelyben a hercegné bocsánatot kér Jeffrey Epsteintől.

Sarah Ferguson, York hercegnéje, hét jótékonysági szervezet támogatását is elveszítette, miután új részletek kerültek napvilágra kapcsolatáról az elítélt Jeffrey Epsteinnel.

A nyilvánosságra hozott levelezés szerint a hercegné 2011-ben bocsánatkérő üzenetet írt Epsteinek, amiért nyilvánosan megtagadta őt, miután kiderült, hogy pénzügyi segítséget kapott tőle. A levélben barátjának nevezte, és azt állította, csak gyermekkönyvírói karrierje védelmében kellett elhatárolódnia tőle.

A botrány nyomán sorra jelentették be a szervezetek, hogy megszakítják a kapcsolatot Fergusonnal. A Julia’s House gyermekjótékonysági szervezet közölte, hogy nem lenne helyénvaló megtartani őt patrónusként, és hasonló döntést hozott a Natasha Allergy Research Foundation, a Prevent Breast Cancer, a Children’s Literacy Charity, a Teenage Cancer Trust, a British Heart Foundation és a National Foundation for Retired Service Animals is. Több közülük hangsúlyozta, hogy hálásak a hercegné korábbi munkájáért, de a friss információk fényében nem tartható fenn a kapcsolat.

A Teenage Cancer Trust különösen érzékeny veszteség a hercegnének, hiszen a szervezetet hosszú ideje támogatta, és lányait, Beatrix és Eugénia hercegnőt is bevonta a munkába, akik továbbra is támogatók maradnak.

Növekszik a feszültség a királyi családban András herceg és Sarah miatt

A brit királyi család körüli feszültséget tovább növeli, hogy királyi források szerint III. Károly király akár magánjellegű családi eseményekről is kitilthatja Saraht, és volt férjét, András herceget. Egyesek szerint a hercegné e-mailje megalázkodó bocsánatkérés volt, míg szóvivője azzal védekezett, hogy az üzenet csupán Epstein perrel való fenyegetésére adott reakció volt - írta a Daily Mail.

 

