Kitálalt a bennfentes: Meghan Markle vakmerő tervei a házasságába fognak kerülni!

Egy volt királyi inas, Paul Burrell szerint Meghan Markle főszerepet akart a brit királyi családban, és házassága Harry herceggel elkerülhetetlenül kudarcra van ítélve.

Meghan Markle házassága veszélyben? A volt színésznő már a királyi családban is sztár akart lenni, túl akart ragyogni mindenkit / Fotó: PA / Northfoto

Meghan Markle számára Harry herceg is csak egy tartalék?

Burrell a Daily Mail Royals Channelnek adott interjújában nyilatkozott a királyi életről, valamint exkluzív beszélgetést folytatott a Palace Confidential hírlevélben is. Karrierje során rendkívüli betekintést nyert a brit királyi család kulcsfontosságú tagjainak életébe: 1976-ban II. Erzsébet királynő inasaként szolgált, 1987-ben Károly herceg és Diana hercegné inasa lett, majd 1992-től kizárólag Diana hercegnét szolgálta egészen tragikus, korai haláláig.

Nem hiszem, hogy Meghan valaha is a mellékszereplő szerepét képzelte volna el. Szerintem mindig is sztár akart lenni. Ő akarta a főszerepet, de mindig a jövőbeli királynő, Katalin hercegné mögött maradt volna

– idézi a szakértő szavait a Daily Mail.

Burrell szerint Meghan hírnévre vágyott, ugyanakkor nem akart alkalmazkodni a Windsor-ház szabályaihoz. Amerikai származása miatt nehezen értette meg a királyi intézmény kultúráját és protokollját.

A házasságukban összeérő két kultúra között repedés van, és érzem, hogy egyszer ez szétesik. Gondoljunk csak bele, hogy Harry a nagyon elfoglalt királyi világban nőtt fel, ahol sok teendő volt

– magyarázza Burrell Harry és Meghan házasságának kudarcos jövőjét.

Meghan emelkedik a Netflix világában, és bármit is csinál, az sem lesz elég neki, és Harrynek sem

– tette hozzá.

Szerinte Meghan Markle következő lépése az lehet, hogy milliárdossá válik, és akár politikai pályára is léphet. Meghan ambíciói és Harry életstílusa közötti ellentét hosszú távon komoly feszültséget szülhet, ami a házasságukra is kihatással lehet.