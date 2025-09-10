Kitálalt egy barát Harry hercegről: szívszaggató, mire vágyik valójában

Harry herceg öt hónap után először tért vissza az Egyesült Királyságba, mely során mindenki feszülten figyelt, mi lesz a következő lépése és vajon viszontlátja-e édesapját. Bár a Buckingham-palota és a herceg sem erősítette meg, hogy találkozni fog Károly király és Harry, de az biztos, hogy nem fog tétlenkedni a tékozló fiú. Számos elfoglaltsága lesz és sok találkozót fog lebonyolítani, amíg az országban tartózkodik.

Harry herceg hazalátogatott

Fotó: Tom Maddick / SWNS / Northfoto

Harry herceg egyik barátja azt állítja, hogy Harry egyre jobban vágyik haza, folyton honvágya van, miután 2020-ban elköltözött családjától és Meghan Markle oldalán lemondtak királyi kötelezettségeikről.

Egyre gyakrabban keresi a kapcsolatot velünk. Először nagyon hosszú és komolyan hangzó WhatsApp-üzenetekkel kezdődött. Amikor megkaptuk őket, mindannyian úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk kigúnyolni. Ez néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Mindenesetre úgy tűnik, hogy fokozatosan egyre normálisabbá válik

- idézi szavait a Mirror.

Néhány barátnak oldalt kellett választani közte és Vilmos herceg között, míg mások úgy döntöttek, egyik féllel sem szakítják meg a kapcsolatot. Harry herceg állítólag összeveszett gyerekkori barátjával, Tom Inskippel, miután a férfi megkérdőjelezte Meghan Markle alkalmasságát királyi családtagként.

A 2020-as Finding Freedom című könyv szerint barátja azt mondta, hogy Harry és Meghan kapcsolata túl gyorsan alakul és a szerelmeseknek még élni kellene, mielőtt valami komolyabb mellett köteleződnek el. Tom Inskippet és feleségét aztán kizárták az esküvőről.

A királynak is hiányzik Harry herceg

Egy udvaronc szerint Károly király is hiányolja fiát, miközben már ötödik éve zajlik a feszültség kettejük között.

Úgy tűnik, Harry elfelejtette ezt, de az apja mindig is imádta őt. Mindig »drága fiamnak« hívta, és olyan szeretetteljes volt

Sokan azt gondolják, Harry tulajdonságai nagy részét édesanyjától, a néhai Dianától örökölte, de sok jó tulajdonsága, mint például a figyelmesség, a királytól származik. A királyi család rajongói azt remélik, a két fél végre újra találkozhat, miután tavaly Károly király rákkezelése közben beszéltek egy röpke ideig egymással. Közben Harry herceg többször is említette, hogy békülne családjával. Összefoglalva, mindenki feszülten várja, vajon tényleg mindketten készen állnak-e a békülésre vagy a családi konfliktus túl mély ahhoz, hogy ez megtörténhessen.