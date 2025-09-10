A királyi komornyik nem fogta vissza magát: „Harry herceg nem térhet vissza”

III. Károly király egykori inasa nyilvánosságra hozta belső információit a királyi családról. Grant Harrold elárulta, hogyan bomlott fel Harry herceg és Vilmos herceg egykor szoros kapcsolata, mit gondol a palota Meghan Markle beilleszkedéséről, és azt is, hogy a sussex-i herceg miért nem térhet vissza.

Harry herceg több dolog miatt sem költözhet vissza szülőhazájába

Fotó: PA / Northfoto

Harry herceg nem térhet vissza a királyi komornyik szerint

Királyok ezüstjét fényesítette, királynőknek töltött teát, és csendben állt az árnyékban, miközben a királyi drámák lejátszódtak. De most Grant Harrold az új könyvében lerántja a leplet a brit királyi családról. III. Károly király egykori komornyikja kendőzetlen őszinteséggel tárta fel a királyi családban zajló feszültségeket. Véleménye szerint Harry herceg több dolog miatt sem térhet vissza szülőhazájába, az Egyesült Királyságba. Az egyik fő ok szerinte az, hogy III. Károly király már nem képes bízni a fiában. Az egykori komornyik úgy véli ez elsősorban Harry herceg médiamegjelenései, dokumentumfilmjei és leleplező könyve miatt alakult így. A palotában ugyanis attól tartanak, hogyha újra közelednének egymáshoz, hamarosan újabb botránykönyv vagy Netflix sorozat következne. De nem ez az egyetlen probléma.

Harry herceg és Vilmos herceg egykoron legjobb barátok voltak

Fotó: PA / Northfoto

Harry herceg és Vilmos herceg testvéri kötelékének széthullása

Véleménye szerint a másik fő ok az, hogy a két herceg közötti kapcsolat az évek alatt teljesen felbomlott. Az egykori királyi komornyik szerint régebben Harry herceg és Vilmos herceg elválaszthatatlan volt egymástól. Együtt nevettek, söröztek, motorozgattak, és ténylegesen a legjobb barátok voltak. Ez a kapcsolat azonban Meghan Markle megjelenésével teljesen megváltozott:

Amint Meghan belépett Harry életébe, minden megváltozott.

Grant Harrold, egykori királyi komornyik szerint főként Meghan Markle tehet arról, hogy Harry hercegnek és a családjának ennyire megromlott a kapcsolata

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle, egy 'Disney hercegnő'

Grant Harrold könyvében külön kitér Meghan Markle szerepére is. Véleménye szerint a volt színésznő azt hitte, hogy úgy élheti az életét a királyi családban, mint egy 'Disney hercegnő'. Ez azonban hamar konfliktusokhoz vezetett, mivel a sussex-i hercegné gyakran nem volt hajlandó követni a protokollt, saját időbeosztását és elképzeléseit próbálta érvényesíteni a palota hagyományaival szemben. Eközben Vilmos herceg és Katalin hercegné tudatosan egy másik utat választottak. Már évekkel ezelőtt elhagyták a tradicionális udvari berendezkedést. Saját maguk intézik a háztartást, mosnak, főznek, és nincs szükségük személyes inasra sem. Az egykori királyi komornyik szerint ez a modern hozzáállás előrevetíti, milyen irányba szeretné Vilmos herceg átalakítani a monarchiát, ha trónra lép. A cél egy letisztultabb, hatékonyabb és közvetlenebb királyi család kialakítása, amely csak a szűk családtagokra épül. Ebben a képben azonban Harry herceg és Meghan Markle már nem szerepelnek.