Hűha: Harry elutazott, Meghan Markle így is követi minden lépését!

Meghan Markle 2022 szeptembere óta nem járt az Egyesült Királyságban, ám továbbra is figyelemmel kíséri férje programjait. Bár Harry herceg ezen a héten több ezer kilométerre tartózkodik tőle, felesége a jelek szerint Montecitóból is támogatását mutatja.

Meghan Markle mit gondol valójában arról, hogy Harry herceg látogatóba utazik Londonba?

Fotó: PA / Northfoto

Meghan Markle Amerikából is figyeli férjét

Hétfő este Harry Londonban részt vett a WellChild-díjátadón, ahol hírességek társaságában találkozott súlyosan beteg fiatalokkal és családjaikkal. A herceg játékos oldalát is megmutatta, mivel egy kislánnyal lufikardozásba kezdett, ami nagy derültséget váltott ki a résztvevőkből. Ez a kedves pillanat Meghant is meghatotta, aki másnap Instagram-sztorijában osztott meg egy rövid részletet az eseményről, két rózsaszín szívemojival kísérve. Ez volt az első alkalom, hogy Meghan megszólalt a közösségi médiában férje mostani angliai útja kapcsán. - írja a The Mirror.

Harry az elmúlt hónapokban többször is kifejezte, hogy szeretné rendezni kapcsolatát a királyi családdal. Nem kizárt, hogy a mostani látogatás alatt találkozik édesapjával, III. Károly királlyal, aki hétfőn Skóciában, a Birkhallban emlékezett meg édesanyja halálának évfordulójáról. Bár a király sűrű programja több magánjellegű találkozót is tartalmaz, könnyen lehet, hogy a hét közepén Londonba utazik, ahol alkalom nyílhat apa és fia beszélgetésére.

Belső források szerint a trónörökös továbbra sem kíván találkozni öccsével. Kedden párhuzamosan vettek részt hivatalos programokon, ráadásul Vilmos minden napra kapott feladatokat Harry tartózkodása idején. Harryt többször vádolták azzal, hogy bizalmas családi ügyeket hozott nyilvánosságra, így sokan attól tartanak, egy esetleges beszélgetés újra a sajtóban landolna.

Csak a király, Harry és a titkára tudja biztosan. Ha sor kerül rá, valószínűleg a hét közepén, amikor a király Balmoralból visszatér. Mindkettőjükben megvan a szándék, de az elmúlt két évben annyi fájdalmas kijelentés hangzott el Harry részéről Károlyról, Kamilláról, Vilmosról és Katalinról, hogy rendkívül nehéz visszaépíteni a bizalmat. A nagy kérdés az: ha találkoznak, vajon Harry képes lesz-e ezt megtartani magának?

- állítja Roya Nikkhah, a Sunday Times királyi tudósítója.