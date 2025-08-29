Meghan Markle-t élő adásban alázták meg

Meghan Markle kínos beszélgetést folytatott egy vendéggel a Netflix sorozatának, a Szeretettel: Meghan második évadában, amikor a vendég nyíltan közölte vele, hogy nem rajong a Suits című sorozatáért.
A Szeretettel: Meghan második évadának hetedik epizódjában Harry herceg felesége egy különleges vendéget látott vendégül. Payman Bahmani-Bailey-t, aki ügyvédként kezdte pályafutását, de ma már elismert mixológus New Yorkban. A beszélgetés barátságosan indult, majd Meghan Markle feltett egy ártalmatlannak tűnő kérdést:
Nézted a Suits-ot?
Payman Bahmani-Bailey válasza azonban hideg zuhanyként érte:
Nem, nem. Én nem nézek alap kábelcsatornás műsorokat.
Majd hozzátette, hogy:
Én inkább olyan sorozatokat nézek, ahol rendesen káromkodnak.
A váratlan megjegyzés ellenére a színésznő nem vesztette el a lélekjelenlétét. Rövid nevetéssel reagált, majd frappánsan ennyit mondott:
Szuper, imádom!
Sok rajongó dicsérte a sussex-i hercegné válaszát, ami azt bizonyítja, hogy képes higgadtan és humorral kezelni a számára kényelmetlen helyzeteket is. Meghan Markle reakciója visszafogott, mégis határozott volt. Pont annyi, amennyi egy ilyen élő műsorban szükséges.
Mielőtt hercegné lett volna, Meghan Markle színésznőként építette karrierjét. Legismertebb és legsikeresebb szerepe kétségkívül Rachel Zane karaktere volt az amerikai Suits című sorozatban. A szériát 2011-ben indította az USA Network. Meghan Markle Rachel Zane szerepét az első évadtól kezdve egészen a hetedik évad végéig játszotta el. 2017-ben azonban, miután Meghan Markle bejelentette eljegyzését Harry herceggel, hivatalosan is visszavonult a színészkedéstől.
Bár a Szeretettel: Meghan második évada brutális kritikákat kapott, a kétgyermekes anya nemrég visszavágott a gyűlölködőknek. Feltételezte, hogy azok, akik kritizálják a műsort, valójában szerethetik is. Meghan Markle a The Circuit With Emily Chang című műsorban még viccelődött is erről:
Gyakran előfordul, hogy a negatív hangok negatív dolgokat mondanak, majd titokban hazamennek és egy serpenyőben spagettit főznek? Lehetséges. És ez rendben is van.
