Meghan Markle-t élő adásban alázták meg

Meghan Markle kínos beszélgetést folytatott egy vendéggel a Netflix sorozatának, a Szeretettel: Meghan második évadában, amikor a vendég nyíltan közölte vele, hogy nem rajong a Suits című sorozatáért.

Meghan Markle-t a saját vendége hozta kínos helyzetbe a Szeretettel: Meghan című sorozatában (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Meghan Markle receptjei helyett színészi képességei voltak porondon

A Szeretettel: Meghan második évadának hetedik epizódjában Harry herceg felesége egy különleges vendéget látott vendégül. Payman Bahmani-Bailey-t, aki ügyvédként kezdte pályafutását, de ma már elismert mixológus New Yorkban. A beszélgetés barátságosan indult, majd Meghan Markle feltett egy ártalmatlannak tűnő kérdést:

Nézted a Suits-ot?

Payman Bahmani-Bailey válasza azonban hideg zuhanyként érte:

Nem, nem. Én nem nézek alap kábelcsatornás műsorokat.

Majd hozzátette, hogy:

Én inkább olyan sorozatokat nézek, ahol rendesen káromkodnak.

Meghan Markle sorozatosan kapta az ívet, de elegánsan kezelte

A váratlan megjegyzés ellenére a színésznő nem vesztette el a lélekjelenlétét. Rövid nevetéssel reagált, majd frappánsan ennyit mondott:

Szuper, imádom!

Sok rajongó dicsérte a sussex-i hercegné válaszát, ami azt bizonyítja, hogy képes higgadtan és humorral kezelni a számára kényelmetlen helyzeteket is. Meghan Markle reakciója visszafogott, mégis határozott volt. Pont annyi, amennyi egy ilyen élő műsorban szükséges.

Ami után Meghan Markle és Harry herceg bejelentették az eljegyzésüket, a sussex-i hercegné abbahagyta a színészkedést (Fotó: PA / Northfoto)

Meghan Markle Suits szereplése

Mielőtt hercegné lett volna, Meghan Markle színésznőként építette karrierjét. Legismertebb és legsikeresebb szerepe kétségkívül Rachel Zane karaktere volt az amerikai Suits című sorozatban. A szériát 2011-ben indította az USA Network. Meghan Markle Rachel Zane szerepét az első évadtól kezdve egészen a hetedik évad végéig játszotta el. 2017-ben azonban, miután Meghan Markle bejelentette eljegyzését Harry herceggel, hivatalosan is visszavonult a színészkedéstől.

A Szeretettel: Meghan második évada vegyes fogadtatást kapott

Bár a Szeretettel: Meghan második évada brutális kritikákat kapott, a kétgyermekes anya nemrég visszavágott a gyűlölködőknek. Feltételezte, hogy azok, akik kritizálják a műsort, valójában szerethetik is. Meghan Markle a The Circuit With Emily Chang című műsorban még viccelődött is erről: