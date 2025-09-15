Egetrengető botrány a királyi családban! Meghan Markle legjobb barátnője mindenről kitálal: ez elől nem menekülhetnek

Meghan Markle és Jessica Mulroney barátsága hosszú évekig viszonyítási pont volt. Együtt ünnepeltek, együtt tartották a kapcsolatot a királyi családdal, ám 2020 után valami megtört. A sussex-i hercegné egykori barátnője pedig most mindent nyilvánosságra akar hozni.

Meghan Markle egykori legjobb barátnője egy leleplező könyvet készül kiadni (Fotó: KGC-125 / Northfoto)

Meghan Markle egykori legjobb barátnője kitálal

Éppen amikor sokan azt hitték, hogy Meghan Markle és Harry herceg már nyitott könyv, a sussex-i hercegné egykori legjobb barátnője egy leleplező könyvet készül kiadni. Egy forrás szerint Jessica Mulroney tollat készül ragadni, hogy leírja a királyi családi körből való kiesését. A kanadai stylist élete 2020 után teljesen szétesett. Belekeveredett egy botrányba, elvesztette az állását és a házassága is tönkrement. Ezzel egy időben pedig a legjobb barátnője, Meghan Markle is hátat fordított neki.

Meghan Markle és Jessica Mulroney barátságának vége

2020-ban Jessica Mulroney komoly megpróbáltatásokon ment keresztül, miután a Black Lives Matter mozgalom idején nyilvános konfliktusba keveredett Sasha Exeter kanadai influenszerrel. Meghan Markle egykori legjobb barátnőjét azzal vádolták, hogy visszaélt a kiváltságaival, és nem megfelelően viszonyult a faji kérdésekhez. Az eset hatalmas visszhangot váltott ki, és a sussex-i hercegné neve is szóba került, mint Jessica Mulroney híres barátjáé. A botrány után közvetlenül Meghan Markle elkezdett eltávolodni barátnőjétől. Állítólag úgy érezte, hogy a kanadai stylist a barátságukat a saját karrierje építésére használta fel. Jessica Mulroney közösségi oldalain pedig később többször is utalt arra, hogy elvesztett fontos embereket az életéből, és nem egy posztot lehetett úgy értelmezni, mintha Meghan Markle-re célzott volna.

Jessica Mulroney mindent elvesztett

A botrány után Jessica Mulroney karrierje is komoly visszaesést szenvedett. Több televíziós műsorból eltűnt, szerződéseit felbontották, és szakmai megbízásai jelentősen csökkentek. Az ügy súlyos következményekkel járt nemcsak a nyilvánosság előtti megítélésében, hanem magánéletében is. A brit és kanadai sajtó szerint házassága is megromlott. Jessica Mulroney és Ben Mulroney idén júliusban 16 év házasság után különváltak.