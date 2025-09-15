Egetrengető botrány a királyi családban! Meghan Markle legjobb barátnője mindenről kitálal: ez elől nem menekülhetnek

Meghan Markle és Jessica Mulroney barátsága hosszú évekig viszonyítási pont volt. Együtt ünnepeltek, együtt tartották a kapcsolatot a királyi családdal, ám 2020 után valami megtört. A sussex-i hercegné egykori barátnője pedig most mindent nyilvánosságra akar hozni.
Éppen amikor sokan azt hitték, hogy Meghan Markle és Harry herceg már nyitott könyv, a sussex-i hercegné egykori legjobb barátnője egy leleplező könyvet készül kiadni. Egy forrás szerint Jessica Mulroney tollat készül ragadni, hogy leírja a királyi családi körből való kiesését. A kanadai stylist élete 2020 után teljesen szétesett. Belekeveredett egy botrányba, elvesztette az állását és a házassága is tönkrement. Ezzel egy időben pedig a legjobb barátnője, Meghan Markle is hátat fordított neki.
2020-ban Jessica Mulroney komoly megpróbáltatásokon ment keresztül, miután a Black Lives Matter mozgalom idején nyilvános konfliktusba keveredett Sasha Exeter kanadai influenszerrel. Meghan Markle egykori legjobb barátnőjét azzal vádolták, hogy visszaélt a kiváltságaival, és nem megfelelően viszonyult a faji kérdésekhez. Az eset hatalmas visszhangot váltott ki, és a sussex-i hercegné neve is szóba került, mint Jessica Mulroney híres barátjáé. A botrány után közvetlenül Meghan Markle elkezdett eltávolodni barátnőjétől. Állítólag úgy érezte, hogy a kanadai stylist a barátságukat a saját karrierje építésére használta fel. Jessica Mulroney közösségi oldalain pedig később többször is utalt arra, hogy elvesztett fontos embereket az életéből, és nem egy posztot lehetett úgy értelmezni, mintha Meghan Markle-re célzott volna.
A botrány után Jessica Mulroney karrierje is komoly visszaesést szenvedett. Több televíziós műsorból eltűnt, szerződéseit felbontották, és szakmai megbízásai jelentősen csökkentek. Az ügy súlyos következményekkel járt nemcsak a nyilvánosság előtti megítélésében, hanem magánéletében is. A brit és kanadai sajtó szerint házassága is megromlott. Jessica Mulroney és Ben Mulroney idén júliusban 16 év házasság után különváltak.
Meghan Markle nem kommentálta nyilvánosan a történteket. A bennfentesek szerint azonban egyértelműen úgy döntött, hogy eltávolodik Jessica Mulroney-tól a saját hírneve védelme miatt. Jessica Mulroney pedig ez ideáig hallgatott, és nem nyilatkozott arról, hogy egykori legjobb barátnője, akit családtagjának tartott, miért fordult el tőle élete eddigi legnehezebb időszakában. De most elképzelhető, hogy tollat ragad és mindent kitálal. A rajongók pedig kíváncsian várják, hogy dönt majd a kanadai stylist.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.