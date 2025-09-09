Szívszorító, hol látták Harryt, keserédes érzések fogták el a herceget

Harry herceg nemrég tért vissza az Egyesült Királyságba, és úgy tűnik, prioritásai a helyén vannak: első útja nagyanyja, a néhai Erzsébet királynő sírjához vezetett.

Harry herceg Erzsébet királynő sírjához sietett

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

A sussexi herceg a windsori Szent György-kápolnába látogatott el, hogy virágot helyezzen II. Erzsébet királynő nyughelyére három évvel halála után. A királynő 2022. szeptember 8-án hunyt el, 96 éves korában. A herceg 2023-ban is ellátogatott a sírhoz, így ez nem az első alkalom, hogy tiszteletét teszi.

A Szent György-kápolna különleges hely Harry számára, hiszen ott kötött házasságot Meghan Markle-lel 2018 májusában.

Harry szeptember 8-án érkezett az Egyesült Királyságba, hogy jótékonysági eseményeken vegyen részt. Ezúttal, ahogy már megszokhattuk, felesége, Meghan, valamint gyermekeik, Lilibet és Archie nélkül utazott.

Első nyilvános megjelenése az éves WellChild díjátadó, amelynek 2007 óta a védnöke. Az eseményt olyan fiatalok tiszteletére rendezik, akik súlyos, életet korlátozó betegségekkel élnek, valamint azok elismerésére, akik nap mint nap gondoskodnak róluk, legyenek szülők, ápolók vagy gondozók. Harry herceg beszédet mond az eseményen, és az egyik díjat is ő adja át.

Várhatóan néhány napot tölt az Egyesült Királyságban, így nem kizárt, hogy több mint másfél év után végre találkozik édesapjával, III. Károly királlyal is - írja a People.