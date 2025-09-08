Harry herceg nem adja fel a reményt, hogy hazaköltözzön

Harry herceg továbbra is reménykedik abban, hogy feleségét, Meghan Markle-t, valamint gyermekeit, Archie herceget és Lilibet hercegnőt egyszer visszaköltöztethesse az Egyesült Királyságba.
Harry herceg továbbra is szoros kapcsolatot szeretne ápolni szülőhazájával, és célja, hogy családját is visszaköltöztesse oda. Bár jelenleg Kaliforniában élnek, a sussex-i herceg fontosnak tartja, hogy gyermekeinek legyen lehetőségük megismerni brit gyökereiket, és részt vegyenek az angol kulturális örökség ápolásában. Harry herceg barátja a Sunday Times-nak azt nyilatkozta, hogy a herceg 'nem adta fel a reményt', hogy egyszer Archie herceg és Lilibet hercegnő is otthonosan mozognak majd az Egyesült Királyságban:
Nem adta fel a reményt, hogy visszahozza családját az Egyesült Királyságba. Szeretné megmutatni gyermekeinek, hol nőtt fel. Szeretné, ha megismernék itt élő családtagjaikat. Nagyon szeretne visszatérni az Egyesült Királyságba.
Mindehhez azonban elengedhetetlen lenne a megfelelő biztonság, amelynek hiánya jelenleg is akadályozza a család szabad mozgását az Egyesült Királyság területén.
Harry herceg ugyanis a közelmúltban veszítette el azt a pert, amelyben fellebbezett a brit kormány azon döntése ellen, hogy megfosztották őt állami finanszírozású biztonsági szolgálatától, miután lemondott a királyi család kötelezettségeiről és az Egyesült Államokba költözött. A bíróság döntése szerint azonban nincs joga ilyen védelemre, és saját költségén sem kérheti azt. A döntés nemcsak jogi, de érzelmi csapás is volt a számára.
Harry herceg jelenleg négynapos látogatást tesz az Egyesült Királyságban, amelynek fő célja a WellChild Awards jótékonysági rendezvényen való részvétel. De ez idő alatt nem lesz lehetősége találkozni édesapjával. III. Károly király és Harry herceg 2024 februárja óta nem találkoztak egymással, és a legutóbbi találkozásuk is nagyon rövidre és formálisra sikeredett. A sussex-i herceg pedig egyre nehezebben viseli édesapja és családja hiányát, amit a BBC-nek tett legutóbbi interjújában ki is fejtett:
Nem tudom, mennyi ideje van még apámnak. Nem áll szóba velem a biztonsági ügyek miatt. Természetesen a családom néhány tagja soha nem fog megbocsátani nekem, amiért könyvet írtam. Természetesen sok mindent soha nem fognak megbocsátani. De nagyon szeretnék kibékülni a családommal
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.