Harry herceg továbbra is reménykedik abban, hogy feleségét, Meghan Markle-t, valamint gyermekeit, Archie herceget és Lilibet hercegnőt egyszer visszaköltöztethesse az Egyesült Királyságba.

Harry herceg elveszítette a pert, amelyben fellebezett az ellen, hogy megfosztották őt az állami finanszírozású biztonsági szolgálatától

(Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Harry herceg nem adja fel a reményt, hogy hazaköltözzön

Harry herceg továbbra is szoros kapcsolatot szeretne ápolni szülőhazájával, és célja, hogy családját is visszaköltöztesse oda. Bár jelenleg Kaliforniában élnek, a sussex-i herceg fontosnak tartja, hogy gyermekeinek legyen lehetőségük megismerni brit gyökereiket, és részt vegyenek az angol kulturális örökség ápolásában. Harry herceg barátja a Sunday Times-nak azt nyilatkozta, hogy a herceg 'nem adta fel a reményt', hogy egyszer Archie herceg és Lilibet hercegnő is otthonosan mozognak majd az Egyesült Királyságban:

Nem adta fel a reményt, hogy visszahozza családját az Egyesült Királyságba. Szeretné megmutatni gyermekeinek, hol nőtt fel. Szeretné, ha megismernék itt élő családtagjaikat. Nagyon szeretne visszatérni az Egyesült Királyságba.

Mindehhez azonban elengedhetetlen lenne a megfelelő biztonság, amelynek hiánya jelenleg is akadályozza a család szabad mozgását az Egyesült Királyság területén.

Harry herceg nem kap védelmet az Egyesült Királyságban

Harry herceg ugyanis a közelmúltban veszítette el azt a pert, amelyben fellebbezett a brit kormány azon döntése ellen, hogy megfosztották őt állami finanszírozású biztonsági szolgálatától, miután lemondott a királyi család kötelezettségeiről és az Egyesült Államokba költözött. A bíróság döntése szerint azonban nincs joga ilyen védelemre, és saját költségén sem kérheti azt. A döntés nemcsak jogi, de érzelmi csapás is volt a számára.

III. Károly király és Harry herceg utoljára 2022-ben találkoztak egymással

(Fotó: PA / Northfoto)

Harry herceg egyedül érkezett az Egyesült Királyságba

Harry herceg jelenleg négynapos látogatást tesz az Egyesült Királyságban, amelynek fő célja a WellChild Awards jótékonysági rendezvényen való részvétel. De ez idő alatt nem lesz lehetősége találkozni édesapjával. III. Károly király és Harry herceg 2024 februárja óta nem találkoztak egymással, és a legutóbbi találkozásuk is nagyon rövidre és formálisra sikeredett. A sussex-i herceg pedig egyre nehezebben viseli édesapja és családja hiányát, amit a BBC-nek tett legutóbbi interjújában ki is fejtett: