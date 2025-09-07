„Egy pillanatig sem változtatnék rajta” – Meghan Markle elárulta, mit adott fel ahhoz, hogy hozzámehessen Harry herceghez

2018-ban Meghan Markle feleségül ment Harry herceghez, amivel az egész élete egyik napról a másikra megváltozott. Míg a 44 éves sussexi hercegné bizonyos mértékig hozzászokott a reflektorfényhez amerikai sikerdrámasorozata a Brilliáns elmék miatt, de a királyi élet teljesen új élmény volt számára.

Meghan Markle feladott pár dolgot, hogy Harryé lehessen

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Királyi életük nem tartott sokáig, miután 2020-ban Harry herceg és Meghan Markle visszaléptek királyi kötelezettségeiktől, hogy a kaliforniai Montecitoba költözzenek és a saját útjukat járják, voltak dolgok, amiket a hercegnének fel kellett áldoznia, ahhoz, hogy Harryvel lehessen.

Ezek egyike volt az Instagram fiókja, amelyet törölt és az életmódblogja, a The Tig, amely már szert tett jelentős követőtáborra akkoriban. Bár Meghan szenvedélyesen szerette blogját, Harry kedvéért feladta és azt mondta sosem változtatna ezen.

Év elején a People magazinnak adott interjújában ezt mondta:

Nos, szerettem a The Tig-et, de a férjemet mindenképpen jobban szeretem. Szóval ez volt egy olyan döntés, amit akkoriban hoztam meg, és egy pillanatig sem változtatnék rajta.

Bár Meghan egyelőre nem indította el blogját - egyesek szerint, ami késik nem múlik - de olyan vállalkozásba kezdett, amelyek az életmód, vendéglátás és főzés iránti szeretetéhez kapcsolódnak - számol be róla az Express.

Ezek közé tartozik a Szeretettel, Meghan című főzőműsora, amelynek már két évadja jelent meg, valamint As Ever nevű márkája. Idén Meghan csatlakozott az Instagramhoz is, ahol eddig olyan fényképeket osztott meg, amelyek boldoggá teszik, beleértve a családi képeket, ételeket és a virágokat a montecitói kertjében.