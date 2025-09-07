Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Egy pillanatig sem változtatnék rajta” – Meghan Markle elárulta, mit adott fel ahhoz, hogy hozzámehessen Harry herceghez

meghan markle
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 09:30
Harry hercegáldozat
Döntenie kellett. Meghan Markle nem egy dolgot feladott, hogy sussexi hercegné lehessen.
Alexa
A szerző cikkei

2018-ban Meghan Markle feleségül ment Harry herceghez, amivel az egész élete egyik napról a másikra megváltozott. Míg a 44 éves sussexi hercegné bizonyos mértékig hozzászokott a reflektorfényhez amerikai sikerdrámasorozata a Brilliáns elmék miatt, de a királyi élet teljesen új élmény volt számára. 

Meghan Markle
Meghan Markle feladott pár dolgot, hogy Harryé lehessen
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Királyi életük nem tartott sokáig, miután 2020-ban Harry herceg és Meghan Markle visszaléptek királyi kötelezettségeiktől, hogy a kaliforniai Montecitoba költözzenek és a saját útjukat járják, voltak dolgok, amiket a hercegnének fel kellett áldoznia, ahhoz, hogy Harryvel lehessen.

Ezek egyike volt az Instagram fiókja, amelyet törölt és az életmódblogja, a The Tig, amely már szert tett jelentős követőtáborra akkoriban. Bár Meghan szenvedélyesen szerette blogját, Harry kedvéért feladta és azt mondta sosem változtatna ezen.

Év elején a People magazinnak adott interjújában ezt mondta:

Nos, szerettem a The Tig-et, de a férjemet mindenképpen jobban szeretem. Szóval ez volt egy olyan döntés, amit akkoriban hoztam meg, és egy pillanatig sem változtatnék rajta.

Bár Meghan egyelőre nem indította el blogját - egyesek szerint, ami késik nem múlik - de olyan vállalkozásba kezdett, amelyek az életmód, vendéglátás és főzés iránti szeretetéhez kapcsolódnak - számol be róla az Express.

Ezek közé tartozik a Szeretettel, Meghan című főzőműsora, amelynek már két évadja jelent meg, valamint As Ever nevű márkája. Idén Meghan csatlakozott az Instagramhoz is, ahol eddig olyan fényképeket osztott meg, amelyek boldoggá teszik, beleértve a családi képeket, ételeket és a virágokat a montecitói kertjében.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu