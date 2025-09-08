Közel a nagy találkozás – Meghan Markle igazán fenyegetve érzi magát

Harry herceg e heti brit látogatása generációkra megváltoztathatja feleségével, Meghan Marklelal közös családi életét. A sussexi herceg, aki ezen a héten lesz 41 éves, Londonban jár az éves WellChild-díjátadón, de egy személyes találkozó is összejöhet elidegenedett édesapjával, III. Károly királlyal.

Meghan Markle igazán fenyegetve érzi magát Fotó: PA / Northfoto

Ha ez megtörténik, akkor több mint 18 hónap után ez lesz az első alkalom, hogy a 76 éves király egy szobában lesz legkisebb fiával. Tom Bower királyi életrajzíró szerint azonban ez egy veszélyekkel teli találkozó lehet.

Harrynek hatalmas hegyet kell leküzdenie. Emberi alapon régen nagyon jól kijött a királlyal, így különösen Harry szemszögéből nézve megbékélésre van szüksége. De az idő nem az ő oldalán áll.

- mondja Bower.

Meghan eközben visszatért a kaliforniai Montecitóba, és Tom szerint biztonságban érzi magát, tudván, hogy ő és a gyermekeik továbbra is Harry prioritásai.

Harry és Károly utoljára akkor voltak együtt, amikor a sussexi herceg mindössze 24 órára repült az Egyesült Királyságba, miután apja bejelentette, hogy rákos. Körülbelül fél órán át zárt ajtók mögött beszélgettek de a herceg másnap reggel visszatért az Egyesült Államokba.

Lényegében, szemtől szemben állt apja kormányával, hogy megpróbálja megváltoztatni azt a döntést, amely szerint ő, Meghan és gyermekeik nem jogosultak államilag támogatott biztonságra az Egyesült Királyság területén.

A bírósági üggyel kapcsolatban az volt a félelem, hogy Harry kitalálhat valamit, amit a király az üggyel kapcsolatban mondott, és ez alkotmányos válságot okozna. Ez a félelem eddig megakadályozta a találkozókat, de még most is, hogy az ügy lezárult, a félelem továbbra is fennáll.

Harry maga közölte, hogy bár végső soron Kaliforniában szeretne élni feleségével és gyermekeivel, szeretné helyrehozni a dolgokat az Egyesült Királyságban élő családjával, különösen az édesapjával.

Májusban, a Legfelsőbb Bíróságon szenvedett vereségét követően őszintén beszélt a szakításról, mondván:

Szeretnék kibékülni a családommal. Nem tudom, mennyi ideje van még hátra apámnak. Nem hajlandó velem beszélni a biztonsági dolgok miatt... de jó lenne kibékülni.

Jennie Bond, a királyi család korábbi tudósítója elmondta, hogy Harry valószínűleg nem találkozik az apjával Meghan támogatása nélkül, de bármilyen kibékülés hihetetlenül nehéz helyzetbe hozná őt - írja a Mirror.