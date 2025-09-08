Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Közel a nagy találkozás – Meghan Markle igazán fenyegetve érzi magát

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 11:30
Harry herceg ezen a héten tért vissza az Egyesült Királyságba.

Harry herceg e heti brit látogatása generációkra megváltoztathatja feleségével, Meghan Marklelal közös családi életét. A sussexi herceg, aki ezen a héten lesz 41 éves, Londonban jár az éves WellChild-díjátadón, de egy személyes találkozó is összejöhet elidegenedett édesapjával, III. Károly királlyal.

Meghan Markle igazán fenyegetve érzi magát
Ha ez megtörténik, akkor több mint 18 hónap után ez lesz az első alkalom, hogy a 76 éves király egy szobában lesz legkisebb fiával. Tom Bower királyi életrajzíró szerint azonban ez egy veszélyekkel teli találkozó lehet.

Harrynek hatalmas hegyet kell leküzdenie. Emberi alapon régen nagyon jól kijött a királlyal, így különösen Harry szemszögéből nézve megbékélésre van szüksége. De az idő nem az ő oldalán áll. 

- mondja Bower.

Meghan eközben visszatért a kaliforniai Montecitóba, és Tom szerint biztonságban érzi magát, tudván, hogy ő és a gyermekeik továbbra is Harry prioritásai.

Harry és Károly utoljára akkor voltak együtt, amikor a sussexi herceg mindössze 24 órára repült az Egyesült Királyságba, miután apja bejelentette, hogy rákos. Körülbelül fél órán át zárt ajtók mögött beszélgettek de a herceg másnap reggel visszatért az Egyesült Államokba.

Lényegében, szemtől szemben állt apja kormányával, hogy megpróbálja megváltoztatni azt a döntést, amely szerint ő, Meghan és gyermekeik nem jogosultak államilag támogatott biztonságra az Egyesült Királyság területén. 

A bírósági üggyel kapcsolatban az volt a félelem, hogy Harry kitalálhat valamit, amit a király az üggyel kapcsolatban mondott, és ez alkotmányos válságot okozna. Ez a félelem eddig megakadályozta a találkozókat, de még most is, hogy az ügy lezárult, a félelem továbbra is fennáll.

Harry maga közölte, hogy bár végső soron Kaliforniában szeretne élni feleségével és gyermekeivel, szeretné helyrehozni a dolgokat az Egyesült Királyságban élő családjával, különösen az édesapjával.

Májusban, a Legfelsőbb Bíróságon szenvedett vereségét követően őszintén beszélt a szakításról, mondván: 

Szeretnék kibékülni a családommal. Nem tudom, mennyi ideje van még hátra apámnak. Nem hajlandó velem beszélni a biztonsági dolgok miatt... de jó lenne kibékülni.

Jennie Bond, a királyi család korábbi tudósítója elmondta, hogy Harry valószínűleg nem találkozik az apjával Meghan támogatása nélkül, de bármilyen kibékülés hihetetlenül nehéz helyzetbe hozná őt - írja a Mirror.

Természetes lenne, ha némileg fenyegetve érezné magát amiatt, hogy a férje visszakerül a királyi körbe. Szóval azt hiszem, ellentmondásos érzelmei lehetnek Harry és az apja találkozásával kapcsolatban, ha ez valóban szerepel a pakliban.

 

