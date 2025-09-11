Végre megtörtént, amire mindenki várt: Harry herceg találkozott az apjával

Több mint másfél év után először, Harry herceget szerdán este 17 óra 20 perc körül látták belépni a londoni rezidenciára, ahol az édesapjával, III. Károly királlyal teázott. A találkozóra az Invictus Games londoni eseménye előtt került sor, ez volt herceg négynapos látogatásának egyik fő állomása.
Harry hétfőn érkezett az Egyesült Királyságba, és rövid útja során számos jótékonysági rendezvényen vett részt. Kedden Nottinghambe utazott, majd szerdán a londoni Imperial College-ba látogatott. Míg a herceg négyszemközt találkozott édesapjával, addig a testvéréhez, Vilmos herceghez, illetve a királyi család bármely más tagjához sem látogatott el.
Igen, nagyszerű volt, köszönöm
- mindössze ennyit mondott Harry herceg, miután megkérdezték őt az apjával való találkozóról.
Sussex hercege négynapos látogatása csütörtök reggel zárul, amikor átadja a Diana-díjat Londonban. Harry ezt követően repül vissza Kaliforniába - számol be róla a Mirror.
