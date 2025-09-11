Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Végre megtörtént, amire mindenki várt: Harry herceg találkozott az apjával

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 09:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 11. 09:37
III. Károly királytalálkozókirályi család
Most végre összejött, amire már oly régóta vágyott.

Több mint másfél év után először, Harry herceget szerdán este 17 óra 20 perc körül látták belépni a londoni rezidenciára, ahol az édesapjával, III. Károly királlyal teázott. A találkozóra az Invictus Games londoni eseménye előtt került sor, ez volt herceg négynapos látogatásának egyik fő állomása.

III. Károly király és Harry herceg utoljára 2022-ben találkoztak egymással
III. Károly király és Harry herceg utoljára 2022-ben találkoztak egymással Fotó: PA /  Northfoto

Harry hétfőn érkezett az Egyesült Királyságba, és rövid útja során számos jótékonysági rendezvényen vett részt. Kedden Nottinghambe utazott, majd szerdán a londoni Imperial College-ba látogatott. Míg a herceg négyszemközt találkozott édesapjával, addig a testvéréhez, Vilmos herceghez, illetve a királyi család bármely más tagjához sem látogatott el.

Igen, nagyszerű volt, köszönöm

- mindössze ennyit mondott Harry herceg, miután megkérdezték őt az apjával való találkozóról.

Harry herceg az útját a Diana-díjátadó ünnepséggel zárja

Sussex hercege négynapos látogatása csütörtök reggel zárul, amikor átadja a Diana-díjat Londonban. Harry ezt követően repül vissza Kaliforniába - számol be róla a Mirror.

 

