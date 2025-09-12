Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vilmos és Katalin gyanakszik Harry hercegre – kitálalt a királyi szakértő!

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 12:00
Katalin hercegnéVilmos herceg
Megtörtént a találkozó Károly király és Harry herceg között.
Alexa
A szerző cikkei

Egy királyi szakértő, Richard Fitzwilliams szerint Vilmos és Katalin gyanakszanak Harry hercegre. A 40 éves herceg a hét elején az Egyesült Királyságba utazott, hogy részt vegyen számos jótékonysági eseményen.

Vilmos és Katalin
Vilmos és Katalin gyanakszik Harryre
Fotó: PA /  Northfoto

Vilmos és Katalin gyanakszanak

Négynapos látogatása során, amely ma ért véget, időt szakított arra, hogy meglátogassa Károly királyt a Clarence House-ban. A király Skóciából Londonba utazott heti rákkezelésére és a miniszterelnökkel való audienciájára.

Mivel Harry tegnap este részt vett egy londoni rendezvényen, mindössze három óra szünete volt a két találkozó között. Meghan Markle férje, édesapjával Károly királlyal való találkozására időt szakított, de testvérével, Vilmos herceggel és Katalin hercegnével nem találkozott, kettejük közötti viszály miatt állítólag.

A közöttük lévő ellentétről Richard Fitzwilliams így nyilatkozott:

Úgy gondolom, Vilmos és Katalin, akárcsak a király, joggal fogják Harryt rendkívüli gyanakvással kezelni

- idézi őt az Express.

Ez főképp Harry herceg hibájának tudható be, amikor korábban felolvasta a médiával folytatott beszélgetéseit. Harry, Meghan és a királyi családdal való békülés lehetőségéről azt mondta, hogy ha ki akarnak békülni változtatniuk kell, különösen akkor, ha betegség üti fel a fejét a családban, amelyet egyikőjük sem kíván.

A Diana-díj keretein belül Harry hercegrészt vett egy rendezvényen, Egyesült Államokba való visszatérése előtt. Meghan Markle és gyerekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő otthon maradtak, amíg Harry herceg távol volt.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu