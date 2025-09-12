Vilmos és Katalin gyanakszik Harry hercegre – kitálalt a királyi szakértő!

Egy királyi szakértő, Richard Fitzwilliams szerint Vilmos és Katalin gyanakszanak Harry hercegre. A 40 éves herceg a hét elején az Egyesült Királyságba utazott, hogy részt vegyen számos jótékonysági eseményen.

Vilmos és Katalin gyanakszik Harryre

Fotó: PA / Northfoto

Négynapos látogatása során, amely ma ért véget, időt szakított arra, hogy meglátogassa Károly királyt a Clarence House-ban. A király Skóciából Londonba utazott heti rákkezelésére és a miniszterelnökkel való audienciájára.

Mivel Harry tegnap este részt vett egy londoni rendezvényen, mindössze három óra szünete volt a két találkozó között. Meghan Markle férje, édesapjával Károly királlyal való találkozására időt szakított, de testvérével, Vilmos herceggel és Katalin hercegnével nem találkozott, kettejük közötti viszály miatt állítólag.

A közöttük lévő ellentétről Richard Fitzwilliams így nyilatkozott:

Úgy gondolom, Vilmos és Katalin, akárcsak a király, joggal fogják Harryt rendkívüli gyanakvással kezelni

- idézi őt az Express.

Ez főképp Harry herceg hibájának tudható be, amikor korábban felolvasta a médiával folytatott beszélgetéseit. Harry, Meghan és a királyi családdal való békülés lehetőségéről azt mondta, hogy ha ki akarnak békülni változtatniuk kell, különösen akkor, ha betegség üti fel a fejét a családban, amelyet egyikőjük sem kíván.

A Diana-díj keretein belül Harry hercegrészt vett egy rendezvényen, Egyesült Államokba való visszatérése előtt. Meghan Markle és gyerekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő otthon maradtak, amíg Harry herceg távol volt.