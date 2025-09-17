Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nem Vilmos áll Harry útjába, ez a családtag sosem bocsát meg

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 12:00
Károly királytartalékkirályi család
Korábban már beszélt arról, hogy szívesen kibékülne a királyi családdal. Harry hercegnek azonban ő miatta nem sok esélye van erre.
Bors
Bennfentes források szerint Kamilla királyné soha nem fog megbocsátani Harry hercegnek a Tartalék című könyvében megjelent megjegyzésekért.

Harry herceg szavai mélyen megbántották a királynőt
Harry herceg szavai mélyen megbántották a királynőt - Fotó: PA /  Northfoto

Lehet, hogy a királyné soha nem fog megbocsátani Harry hercegnek

Harry herceg a könyvet 2023-ban adta ki, és mostohaanyját gonosznak és gonosztevőnek nevezte meg benne. A sussexi herceg azt is állította, hogy Vilmos herceg és ő együtt próbálták meggyőzni édesapjukat, Károly királyt, hogy ne házasodjon össze Kamillával. 

A Tartalék című memoárjában Harry arról is írt, hogy szerinte Kamilla hosszú távú játékot játszik, amely a házasságra, majd végül a trón megszerzésére irányul.

Bonyolult érzéseim vannak egy olyan nevelőszülővel kapcsolatban, akiről azt hittem, nemrég feláldozott engem a saját PR-szentélyén

- írta a herceg a memoárjában.

A most 41 éves herceg, jelenleg Amerikában él Meghan Markle-lel és két gyermekükkel. Korábban megjelent memoárjában Kamillával első találkozását is megosztotta, amit egy injekció kellemetlenségéhez hasonlított:

 „Csukd be a szemed, és észre sem veszed."

A herceg korábban azonban már utalt rá, hogy szeretne kibékülni a királyi családdal, de a 77 éves királynét valószínűleg nehezebb lesz meggyőznie korábbi, kemény szavai miatt.

Rendkívül kegyetlen volt hozzá írásban és szóban is, és ő nem bocsát meg könnyen

- állítja egy bennfentes.

 A The Times-nak nyilatkozva az informátor hozzátette, hogy míg egyes királyi családtagok talán képesek megbocsátani Harry szavait, elfelejteni sosem fogják.

 „A királyi család mellett az elefántok memóriazavarosnak tűnnek” - tette hozzá.

A Tartalék megjelenése után beszámoltak arról, hogy Kamillát nagyon megbántották mostohafia szavai, amelyek mély sebeket hagytak a királyi családon is - írja az Express.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
