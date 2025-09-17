Nem Vilmos áll Harry útjába, ez a családtag sosem bocsát meg

Bennfentes források szerint Kamilla királyné soha nem fog megbocsátani Harry hercegnek a Tartalék című könyvében megjelent megjegyzésekért.

Harry herceg szavai mélyen megbántották a királynőt - Fotó: PA / Northfoto

Lehet, hogy a királyné soha nem fog megbocsátani Harry hercegnek

Harry herceg a könyvet 2023-ban adta ki, és mostohaanyját gonosznak és gonosztevőnek nevezte meg benne. A sussexi herceg azt is állította, hogy Vilmos herceg és ő együtt próbálták meggyőzni édesapjukat, Károly királyt, hogy ne házasodjon össze Kamillával.

A Tartalék című memoárjában Harry arról is írt, hogy szerinte Kamilla hosszú távú játékot játszik, amely a házasságra, majd végül a trón megszerzésére irányul.

Bonyolult érzéseim vannak egy olyan nevelőszülővel kapcsolatban, akiről azt hittem, nemrég feláldozott engem a saját PR-szentélyén

- írta a herceg a memoárjában.

A most 41 éves herceg, jelenleg Amerikában él Meghan Markle-lel és két gyermekükkel. Korábban megjelent memoárjában Kamillával első találkozását is megosztotta, amit egy injekció kellemetlenségéhez hasonlított:

„Csukd be a szemed, és észre sem veszed."

A herceg korábban azonban már utalt rá, hogy szeretne kibékülni a királyi családdal, de a 77 éves királynét valószínűleg nehezebb lesz meggyőznie korábbi, kemény szavai miatt.

Rendkívül kegyetlen volt hozzá írásban és szóban is, és ő nem bocsát meg könnyen

- állítja egy bennfentes.

A The Times-nak nyilatkozva az informátor hozzátette, hogy míg egyes királyi családtagok talán képesek megbocsátani Harry szavait, elfelejteni sosem fogják.

„A királyi család mellett az elefántok memóriazavarosnak tűnnek” - tette hozzá.

A Tartalék megjelenése után beszámoltak arról, hogy Kamillát nagyon megbántották mostohafia szavai, amelyek mély sebeket hagytak a királyi családon is - írja az Express.