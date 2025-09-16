Meghan a főnök? – Harry herceg minden eddiginél őszintébben beszélt felesége szerepéről

Harry herceg ismét reflektorfénybe került: a 41. születésnapját ünneplő sussexi herceg a napokban adott őszinte interjújában feleségéről, Meghan Markle-ről és kapcsolatuk kulisszatitkairól mesélt.

Harry herceg újabb interjút adott.

Fotó: Tom Maddick / SWNS / Northfoto

A beszélgetés során azt is elárulta, hogy Meghan egyszerű, mégis mindent meghatározó életvezetési tanácsa tartja őt egyensúlyban:

Mindig ragaszkodj az igazsághoz, mert ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módja az életnek.

Bár Meghant csak egyszer említette név szerint, Harry szavai mögött világosan érződött: felesége az, akihez újra és újra visszatér, amikor iránymutatásra szorul.

Ez az, amire mindig tudok támaszkodni. Ha így gondolkodsz, ki lenne olyan ostoba, hogy hazudjon? Túl sok energiát és időt emészt fel

– fejtette ki.

Harry herceg aggódhat Károly királyért

Az interjú érdekessége, hogy a herceg a beszélgetés előtt találkozott apjával, III. Károly királlyal is – immár 19 hónap után először. A találkozó körülbelül 50 percig tartott, és bennfentesek szerint a kibékülés lehetőségét vetíti előre. Harry ugyan nem részletezte apjával való kapcsolatát, de titokzatosan annyit mondott:

A következő évben az igazi fókusznak apámon kell lennie.

A brit herceg a családi ügyek mellett külföldi útjáról is beszámolt: Kijevbe látogatott, hogy az Invictus Games Foundation munkáját képviselve tisztelegjen a háborúban megsérült veteránok előtt, akik az elmúlt három évben életükért és felépülésükért küzdenek.

Harry a hírhedt memoárjáról és a Netflix-sorozatokról is nyilatkozott, amelyekkel szerinte nem „a szennyes kiteregetését” akarta elérni, hanem a saját verzióját bemutatni a világnak:

Nem hiszem, hogy kiteregettem volna a szennyest. Az én lelkiismeretem tiszta. Egy nézőpont már volt, ezt kellett helyesbíteni.

A beszélgetés legnagyobb visszhangot kiváltó része azonban kétségtelenül az volt, amikor Harry homályosan utalt apja állapotára. Bár részletekbe nem bocsátkozott, kijelentése – miszerint „az igazi fókusz most apámon kell legyen” – sokak szerint III. Károly egészségi problémáira utalhat, írja a Mirror.



Korábban, májusi BBC-interjújában a herceg hasonlóan nyíltan fogalmazott:

Az élet értékes. Nem tudom, mennyi ideje van még apámnak.

E kijelentése akkor hatalmas vihart kavart a királyi család körében. Harry szavai ismét bebizonyítják: bár Amerikába költözött és független életet épít Meghannal, gondolatai és érzései továbbra is mélyek a brit királyi családhoz és apjához.