Kitálalt a fodrász: Diana lenyűgöző higgadtsággal kezelte a botrányt, Károly tombolva őrjöngött

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 17:00
Diana hercegnő egykori fodrásza, Richard Dalton szenzációs titkot árult el: az 1983-as új-zélandi királyi körút során egy olyan jelenet zajlott le, amely Károly herceget dührohamra késztette, Diana viszont kacagva élvezte a helyzetet.

A hercegi pár hivatalos maori üdvözlő ceremónián vett részt Aucklandben, amikor egy tüntető hirtelen áttörte a rendőrsorfalat, és szoknyáját felkapva fedetlen hátsóját mutatta feléjük. A jelenet minden idők egyik legnagyobb királyi botrányát robbantotta ki, amely akkoriban a lapok címlapjára került.

Richard Dalton visszaemlékezése szerint Károly herceg teljesen kiborult az incidens után: 

dühöngött és tajtékzott, amikor fodrásza a hercegnő haját készítette az esti programra.

  A jövendőbeli király mélységes sértésként élte meg az esetet.

Diana viszont teljesen másként fogta fel a történteket. Nevetve fogadta fodrászát, és így reagált: 

Nem értem, miért van úgy oda Károly. Ez volt a legjobb dolog, ami velem történt, mióta ideértem.

 Ez a reakció tökéletesen tükrözte Diana közvetlenségét és játékos humorát, amely annyira közel hozta őt az emberekhez. 

Az eset nemcsak az akkori lapokat járta be, hanem később a brit Nemzeti Archívum dokumentumaiban is helyet kapott. A jelentés szerint a meztelen fenékmutatás a maori kultúrában a legnagyobb sértések egyike, bár a hivatalos levelekben maga a brit nagykövet is kétségét fejezte ki ennek valódiságáról.

Az új-zélandi út volt Diana egyetlen látogatása az országban, ám a fenékmutatós botrány örökre bevonult a királyi család történetébe. Miközben Károly mélységesen felháborodott, Diana csak még szerethetőbbé vált az emberek szemében – és fodrásza szerint ezt ő maga is pontosan tudta, írja a People.

 

