Lehetetlen máshova nézni: combig felhúzta a szoknyáját Kárpáti Rebeka

A közelmúltban ünnepelte a 30. születésnapját Kárpáti Rebeka. A csinos híresség az évek során hatalmas népszerűségre tett szert, mialatt több területen is kipróbálta magát: színészként és műsorvezetőként egyaránt tevékenykedett, valamint a divatiparba is betört a ruhamárkájával. Szeptemberben ráadásul visszaült az iskolapadba, miután felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. Nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy biztosan nem unatkozik, ezt pedig nemrég a közösségi oldalán is megerősítette.

Kárpáti Rebeka / Fotó: Nemzeti Sport

Mindeközben a valóságban félálomban, rottyon, kinyúlt pizsiben, arcpakolással kuckózom be adásmenetet és szöveget tanulni egy vasárnapi dupla Legénybúcsú előadás és a mai egész napos suli után. Imádtam ezt a fotózást

- jegyezte meg kissé bánatosan az Instagram-oldalán Rebeka, mialatt egy fantasztikus fotót osztott meg magáról, amelyen fodros, fekete ruháját felhúzva villantotta meg formás combját.

Gyönyörű vagy!

- áradoztak a műsorvezető követi a kommentszekcióba, ahol Sándor Orsi is hagyott egy megjegyzést.

Aki szép, az pizsiben is szép!

- jelentette ki a hozzászólásában - ebben pedig kétségtelenül igaza van.

Íme, a lélegzetelállító felvétel!