Meghan Markle Instagram-posztjában hatalmas bakit szúrtak ki a sasszemű rajongók

A sussex-i hercegnő márkája, az As ever legutóbbi posztjában egy hatalmas bakit szúrtak ki a sasszemű rajongók. Meghan Markle épp meg szerette volna köszönni a követőinek a támogatást, de a rajongók azonnal észrevették a hibát.

Meghan Markle cége megint hatalmas hibát követett el

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Meghan Markle hatalmasat bakizott

Meghan Markle márkája, az As Ever a legutóbbi posztjában szeretett volna köszönetet mondani a követőinek, hogy nyomon követik a cég fejlődését. A képen egy konyhai munkalap látható, amin felül egy sodrófa helyezkedik el két tojással, alul egy konyharuha egy fűszernövénnyel, bal oldalt Meghan Markle keze és középen egy fehér papír, amire az van írva, hogy:

Gyönyörű vagy, Pont.

A sussex-i hercegnő azt írta a kép alá, hogy:

Ez igaz. A szívünkből a ti otthonaitokba: köszönöm, hogy itt vagytok. Ti vagytok a legkedvesebb része annak, amit csinálunk.

Azonban amikor Meghan Markle megírta a posztot, akkor valószínűleg nem vette észre, hogy egy hatalmas hibát hagyott rajta a képen.

Az As Ever július 1-jén indítja az első alkoholos termékét, ami egy rozé bor lesz

Fotó: CraSH / Northfoto

A sasszemű rajongók azonnal kiszúrták a hibát

A sasszemű rajongók azonban azonnal kiszúrták a bakit. Meghan Markle keze felett ott hagyták a fekete-fehér kurzort a kép szerkesztésénél. Így nagyon valószínű, hogy ez a kép mégsem a sussex-i hercegnő otthonában készült, hanem csak egy megszerkesztett képet osztottak meg. A rajongók rögtön elárasztották a fotót kommentekkel, de az As Ever oldala később letiltotta a hozzászólások engedélyezését. Meghan Markle márkájánál most nem tudnak azzal foglalkozni, hogy egyesével válaszoljanak ezekre, ugyanis el vannak foglalva azzal, hogy az új terméküket beharangozzák. A sussex-i hercegnő a virágszirmok és a lekvárok mellett most július 1-től egy rozé bort is forgalmazni fog, amire azt ígérik, hogy tökéletes választás lesz a nyári estékhez.

Harry herceg támogatja a feleségét a bukásai ellenére is

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Nem ez az első alkalom, hogy az As Ever hibázik

Nem ez volt az első alkalom, hogy Meghan Markle márkája hibázik. Az As Ever-nek áprilisban már egyszer bocsánatot kellett kérnie, ugyanis a webshop megnyitás után azonnal elfogytak a termékek és valami hiba miatt a rendszer nem érzékelte jól, így többen is tudtak úgy vásárolni, hogy aztán nem jutott nekik termék. Akkor Meghan Markle márkája pénzvisszatérítési ígéret kíséretében egy bocsánatkérő üzenettel próbálta kárpótolni őket. De előfordult olyan is, hogy a sussex-i hercegnő egyik receptjétől égési sérüléseket szenvedett egy néző, ezért a megsérült nő egy 10 millió dolláros perrel fenyegette meg őt. Ezekből is látszik, hogy Meghan Markle cége még nem működik tökéletesen, de Harry herceg felesége nem adja fel és a bukásai ellenére is folytatja tovább, pont úgy mint a Netflix sorozatát, a Szeretettel: Meghan-t.