„A Tesco önkiszolgáló kasszájában dolgozom, és van egy dolog, amit minden vásárlónak tudnia kellene”

Egy szupermarketben dolgozni stresszes, rengeteg a tennivaló, az áruk kipakolásától kezdve, a vásárlók kiszolgálásán át a termékek visszavételéig sok mindent kell belesűríteni egy műszakba. Azonban a Tesco egyik alkalmazottja szerint van egy dolog, amit sok vásárló elfelejt.
A brit eladó a közösségi médiában fakadt ki. Leírta, bár örömmel nyújt 100 százalékos teljesítményt a beosztott óráiban, van egy feladat, amit utál megcsinálni a vásárlókért.
Én végzem a záró műszakot az önkiszolgáló pénztáraknál, és két ember is három perccel a zárás előtt érkezett a kasszához, egy hatalmas bevásárlókocsival. Ugyanabba a a bevásárlókocsiba pakoltak mindketten, és elég esetlenül viselkedtek. Rávettem a vásárlókat, hogy mondják meg, melyik termék kié, és elintézem. Az egyikük elkezdett elpakolni a csomagolóterületről, nekem kellett teljes ellenőrzést végeznem, mert 15 tétel hiányzott az elmozdított áruk miatt, így mindent manuálisan kellett beolvasnom a kosárból. Hangosan fejeztem ki a nemtetszésemet a vevő felé, és azt mondtam, ha ezt még egyszer megteszi, megtagadom a kiszolgálást, mert minden jogom megvan hozzá, hogy egyszerűen elsétáljak, mivel nem azért fizetnek, hogy befejezzem a vásárlásukat
- idézi a Tesco dolgozójának szavait a Mirror. Hozzátette, mire végzett a vásárlókkal, rég véget ért a műszakja.
A bejegyzés nagy figyelmet kapott, és tucatnyian kommenteltek alá.
Nevetséges, hogy egyes emberek mennyire nem tisztelik mások idejét. Frusztráló ilyen idiótákkal foglalkozni!
- jegyezte meg az egyik hozzászóló.
