Összetörten nyilatkozott a rendőrség: kiderült, kik a frontális baleset halálos áldozatai

Egy brit család négy tagja vesztette életét Portugáliában, amikor nyaralásuk első napján súlyos közlekedési baleset történt. Az 55 éves José Fale, az 51 éves Maria Joao, valamint 20 éves ikerfiaik, Domingos és Afonso mindannyian meghaltak, amikor bérelt Nissan Juke-juk frontálisan ütközött egy másik járművel az IP2-es főúton, Castro Verde térségében.

A rendőrség alig tudta beazonosítani a nyaraláson elhunyt családot

Fotó: Pexels / Pexels

A tragikus baleset néhány órával azután történt, hogy a család kibérelte az autót a Faro repülőtéren. A szerencsétlenségben életét vesztette a testvérek egyikének 19 éves barátnője is, valamint a másik autót vezető, 26 éves Ruben Goncalves.

A helyszínről készült képek tanúsága szerint az egyik jármű teljesen összeroncsolódott, a baleset következtében pedig tűz is keletkezett a közeli mezőn.

Az autó annyira összetört, hogy a rendőrök csak a rendszámtábla felét tudták kiemelni, és ezzel kezdték a személyazonosság megállapítását. Ma a halálos áldozatok egyik lánya, aggódva hívta a rendőrséget, mert hallott a portugáliai balesetről, és mivel nem tudta felvenni a kapcsolatot szeretteivel, félt, hogy a családja is érintett lehet. A tőle kapott információk alapján a rendőrök ellenőrizték a Faro repülőtér autókölcsönző cégénél a nevüket, és tragikus módon találtak egyezést. Így tudták megerősíteni az autóban ülő öt utas személyazonosságát, akik közül négy is a család tagja volt.

– nyilatkozta egy nyomozáshoz közel álló forrás.

A helyi közösséget mélyen megrázta az eset, a mouraói városháza holnaptól kétnapos gyászt hirdetett az áldozatok emlékére.

A halálos baleset körülményeit a GNR portugál rendőrség vizsgálja - írja a Metro.