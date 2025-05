Meghan Markle-t 10 millió dolláros kártérítési perrel fenyegeti egy rajongója

Egy nő azzal fenyegetőzik, hogy 10 millió dollárra perli be a sussexi hercegnét. Történt ugyanis, hogy a Meghan Markle által hirdetett házi készítésű fürdősó recepttől katasztrofális égési sérüléseket szenvedett.

Meghan Markle Instagram oldalán népszerűsíti a termékeit (Fotó: CraSH / Northfoto)

Meghan Markle erre nem számított

A Szeretettel: Meghan című Netflix sorozat ismét nagy fejtörést okozhat Harry herceg feleségének. Ha nem lenne elég, hogy a széria csúfos bukás lett, most még jogi galibát is okozhat a sussexi hercegnének. Az egyik nézője 10 millió dolláros kártérítési perrel fenyegeti Meghant, miután az általa hirdetett házi készítésű fürdősó recepttől brutális égési sérüléseket szenvedett. Robin Patrick borzalmas képeket osztott meg sérüléseiről. Állítása szerint 18 helyen égett meg a teste és még mindig fekélyei vannak. A marylandi vásárló még mindig úgy érzi, mintha „belülről égne” a teste.

Egészségügyi szakértőkben is aggodalmat keltett a fürdősó receptje

Az esetet azután jelentette a marylandi nő, miután néhány egészségügyi szakértő aggodalmát fejezte ki a fürdősó receptjével kapcsolatban. A szakértők a Mail Online-nak tett nyilatkozatukban kifejtették, hogy helytelen használat esetén megégethetik magukat az emberek a fürdősóval. Továbbá aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban is, hogy Meghan Markle nem mérte ki az összetevőket és csak annyit mondott, hogy a recepthez „elég sok só” kell. A nyilatkozat után Robin Patrick levelet küldött a sussexi hercegnőnek, a Netflixnek és az Archewell Productionsnak is, amelyben felvázolta, hogy súlyos sérüléseket szenvedett és poszttraumás stressz szindrómája van az eset óta. Minimum 75 ezer dollárt szeretne az orvosi költségek kezelésére, és mindezek mellett 10 millió dollár értékű kártérítésre is igényt tart, Meghan Markle és a műsor készítőinek gondatlansága miatt.

A Meghan Markle sorozat buktája után itt a következő probléma (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Meghan Markle ügyvédje azonnal visszavágott

A levél után a híresség jogi csapata azonnal kezébe vette az irányítást. A sussexi hercegné ügyvédje reagált is a megsérült nőnek. Álláspontjuk szerint egy cukorbeteg nőnek tisztában kellett volna lennie az Epsom só használatának kockázatairól: