Borzasztó baleset: Vidámparki játék kötele szakadt el, földbe csapódtak a rajta ülők – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 07:38
A szemtanúk a történtek láttán sikoltozni kezdtek.
Négy ember, köztük két gyermek sérült meg, miután egy vidámparki játék lezuhant Spanyolországban.

Spanyol vidámparkban zuhant le egy játék (Illusztráció: Unsplash)

Az éves fesztiválon történt a tragédia Sevillában; a szemtanúk már csak sikoltozni tudtak, miközben a Steel Max nevű csúzlis játék leszakadt, majd lezuhant. A játékon két fiatal ült, akik a zuhanás közben egy oszlopnak csapódtak, majd tovább lebegtek a levegőben.

Az incidensben négy ember könnyebben megsérült, őket a helyszínen látták el, bár a két utast később kórházba szállították. A mentés után a területet a polgári védelem munkatársainak segítségével biztosították.

A helyi rendőrség azonnal átvizsgálta a dokumentumokat, és a nyomozást az országos rendőrség veszi át

- írták a hatóságok.

A kétszemélyes kapszulát közel 100 méter magasra repítik a levegőbe, akár 160 km/h sebességgel, rugós meghajtású rendszer vagy rugalmas kábelek segítségével.

A Seville Feria egy egyhetes tavaszi fesztivál, melynek hatalmas vásárterén több mint 1000 sátor található, ahol a helyiek isznak és táncolnak. Az esemény 1847-ben indult mezőgazdasági és állattenyésztési vásárként – írja a Metro.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
