Borzasztó baleset: Vidámparki játék kötele szakadt el, földbe csapódtak a rajta ülők – videó

Négy ember, köztük két gyermek sérült meg, miután egy vidámparki játék lezuhant Spanyolországban.
Az éves fesztiválon történt a tragédia Sevillában; a szemtanúk már csak sikoltozni tudtak, miközben a Steel Max nevű csúzlis játék leszakadt, majd lezuhant. A játékon két fiatal ült, akik a zuhanás közben egy oszlopnak csapódtak, majd tovább lebegtek a levegőben.
Az incidensben négy ember könnyebben megsérült, őket a helyszínen látták el, bár a két utast később kórházba szállították. A mentés után a területet a polgári védelem munkatársainak segítségével biztosították.
A helyi rendőrség azonnal átvizsgálta a dokumentumokat, és a nyomozást az országos rendőrség veszi át
- írták a hatóságok.
A kétszemélyes kapszulát közel 100 méter magasra repítik a levegőbe, akár 160 km/h sebességgel, rugós meghajtású rendszer vagy rugalmas kábelek segítségével.
A Seville Feria egy egyhetes tavaszi fesztivál, melynek hatalmas vásárterén több mint 1000 sátor található, ahol a helyiek isznak és táncolnak. Az esemény 1847-ben indult mezőgazdasági és állattenyésztési vásárként – írja a Metro.
