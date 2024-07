Katasztrófa a vidámparkban: több látogató is megsérült, lezuhant egy játék

A vidámparki látogatók legrosszabb rémálma vált valóra Nagy-Britannia egyik legnagyobb vidámparkjában, Oakwoodban. Az egyik népszerű látványosság, a "zuhanótorony"- amelyhez hasonló a korábbi budapesti vidámparkban is megtalálható - ugyanis elromlott menet közben, és lassítás nélkül csapódtak be az utasai a gép alsó pontjára. Ezt az eszközt úgy kell elképzelni, mint egy gyűrűt, amelyen utasok ülnek, és a közepén található tornyon mozog fel és alá, ezzel kipróbálva a szabadesés érzetét. Igen ám, azonban amikor lefelé indult a gép néhány méteres magasságból, akkor elromlott valami az eszközben, és a vészfékeknek kellett bekapcsolnia, amelyek fájdalmas módon tudták csak megmenteni az utasok életét.

Fájdalmas tapasztalatokon van túl néhány vidámparki látogató /Fotó: Pixabay

A szörnyű balesetről a Metro számolt be, mint írták, legalább 20 ember ült a zuhanótorony üléseiben, amikor ki kellett kapcsolni a gépet. A legtöbbjük derékfájdalomról számolt be, és a sérülteket a helyszínen ellátták. Az incidens szerdán történt, a lap beszámolója szerint több sikoltozó kisgyermek is végig nézte az esetet. Egy sérült utas megdöbbentő dolgokat árult el a balesetről:

Nem kértek tőlünk bocsánatot, csak a vendégélményekkel foglalkozó személyzettel tudtunk beszélni, mert a vezetőség "nem volt elérhető". A személyzet pedig azokat látta el, akik fájdalomra panaszkodtak, voltak, akiket segítségnyújtás nélkül elengedtek.

A lap felkereste a park üzemeltetését is, az Oakwood Theme Park szóvivője szűkszavúan nyilatkozott:

Az üzemeltetés során a Bounce tornyos játékunkban a beprogramozott vészleállítási eljárást tapasztaltuk, miután a gép reagált rá, hogy hiba történt a felemelkedés során. A leállás azért történt, mert az utasokat szállító gondola menetfékezett. A sérülteket a parkcsapatunk ellátta, a kocsit pedig leeresztettük a földre, ahol a vendégek kiszállhattak. Számos vendég számolt be enyhe derékfájdalomról, őket közvetlenül az eset után elláttuk. A Bounce játék zárva marad, amíg konzultálunk a gyártójával

- zárta sorait a szóvivő.