Emberekkel teli vidámparki játék szakadt le, rengeteg a sérült

Súlyos baleset történt a szaúd-arábiai Taif városában található Green Mountain Parkban, amikor egy „360 fokos” nevű vidámparki játék működés közben kettétört. A félelmetes jelenetet videóra vették – az eset következtében 23 ember megsérült, közülük hárman életveszélyes állapotban vannak.

Egy körhinta okozott hatalmas balesetet Fotó: Pexels (illusztráció)

Szemtanúk szerint a szerkezet egyik eleme nagy sebességgel csapódott a földbe, miközben egy tárgy is kirepült a levegőbe, nem sokkal a baleset előtt. A játék tartóoszlopa visszacsapódott, majd darabokra tört, több embert is eltalálva. - olvasható a The Sun cikkében. A sebesültek elsősegélyben részesültek, majd kórházba szállították őket. A hatóságok azonnal nyomozást indítottak, a vidámparkot pedig ideiglenesen bezárták.

A baleset egy nappal azután történt, hogy Brazíliában egy nő egy 30 méter magas óriáskerékről lógott a levegőben – csak a fémvázba kapaszkodva menekült meg. A nőt végül sértetlenül hozták le, és nem kért orvosi ellátást.

Az utóbbi időszakban több hasonló eset is történt világszerte, ami ismét felhívja a figyelmet a vidámparki attrakciók biztonságának fontosságára.