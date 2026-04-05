Horváth Tamás locsolóversben szólt be a kollégáinak

A Tv2 csatornáján lassan finisbe érő A Nagy Duett című műsor 8. évada igazán húsvéti hangulatban indult, hiszen Horváth Tamás különleges, saját maga által írt húsvéti verssel készült a zsűritagok és a műsorvezetők, Till Attila és Liptai Klaudia meglepetésére.

Fotó: Gabor Zoltan

A 34 éves énekes húsvét alkalmából készült egy sajátos és humoros locsoló verssel, melybe humorosan és picit csípősen kollégái nevét is beleszőtte. Tamás kapott az alkalmon, próbálta egy pár perces időkereten belül elmondani irományát, amivel mindenki arcára mosolyt csalt és megalapozta a jókedvet a műsor további részéhez.

Zöld erdőben András, ki nagymamikkal seftel, Megígérem, hogy én ma nem poénkodom a szexszel, Rami csodás megint, hullámos a haja, Tisztelettel meglocsolja, holnap majd az...ura! Lassan vége a Duettnek, de én nem megyek haza, Locsoljon meg mindenkit becsülettel, tisztelettel, a Kasza!

- zárta le humorosan Tamás.