Mentő karambolozott Újpesten: 3 ember megsérült

Mentőautó ütközött össze egy személyautóval hétfő délután Újpesten, az Elem utcában - tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-t.
Győrfi Pál elmondta: a mentő megkülönböztető jelzést használva egy beteghez tartott, amikor összeütközött az autóval. Az autóban ülő nőt - aki a vállát fájlalta - és a mentőautó két fős személyzetét kivizsgálásra kórházba szállították.
