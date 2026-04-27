Mentő karambolozott Újpesten: 3 ember megsérült

Mentőautó ütközött össze egy személyautóval hétfő délután Újpesten, az Elem utcában - tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-t.

Győrfi Pál elmondta: a mentő megkülönböztető jelzést használva egy beteghez tartott, amikor összeütközött az autóval. Az autóban ülő nőt - aki a vállát fájlalta - és a mentőautó két fős személyzetét kivizsgálásra kórházba szállították.