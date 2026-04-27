Elfajult a vita: halálra késeltek egy fiatal férfit a szórakozóhely előtt

Rendőrségi és bűnüldöző szervek közlése szerint vasárnap hajnalban késeltek halálra egy 26 éves férfit egy brooklyni bár előtt, miután egy veszekedés elfajult, majd később tragédiába torkollott.
Az áldozatot, akit a rendőrök Amare Simmonsként azonosítottak - egy manhattani hajléktalanszálló lakójaként - hasba szúrták és arcát is megvágták, míg egy másik, 28 éves férfi bal karján vágási sérülést szenvedett a Marco’s előtt Bushwickben hajnali 1 óra 45 perc körül. Simmons-t a Wyckoff Heights Medical Centerbe szállították, ahol halottnak nyilvánították, míg a másik áldozat állapota stabil.
A rendőrség közlése szerint a nyomozók két személyt őrizetbe vettek, és egy kést foglaltak le a helyszínen. A rendőrség nem közölte a gyilkosság körülményeit, de a hatóságok közlése szerint a késelést vita előzte meg. Simmons feltüntetett címe a manhattani 30. utcai férfi hajléktalanszálló volt. A Marco's a közösségi oldalán tette közzé, hogy vasárnap zárva volt, de hétfőn újra kinyit. A bár általában a hét minden napján nyitva van, és csak hajnali 4-kor zár be - írja a New York Post.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.