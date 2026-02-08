Győri eltűnt villanyszerelők: egy harmadik, titokzatos áldozat is lehet - vizsgálódik a rendőrség

Hány áldozat lehetett érintett valójában a győri eltűnt villanyszerelők ügyében? Hol vannak a holttestek? Talán ezek a legfontosabb kérdések, amikre lassan 11 éve nem kap választ az ország. É. Imrét jelen pillanatban előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják, egyelőre Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán megöléséért. Azonban ne felejtsük el, hogy még egy asszony is eltűnt, aki a mai napig nem került elő.

Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos. Két áldozat lehet csak a győri eltűnt villanyszerelők ügyében? Fotó: police.hu

Győri eltűnt villanyszerelők: hol van Zsuzsa?

Még 2017-ben tűnt el az 57 éves Veér Zsuzsanna. Ő volt az az édesanya, aki Ikrényben telekszomszédja volt a két ember megölésével vádolt É. Imrének. Zsuzsának épp egy évvel Mácsik Zoltán eltűnése előtt veszett nyoma, és azóta sem került elő.

Az asszony egy kisebb házban lakott egyedül, ám pont egy olyan telken, amire a vállalkozónak fájt a foga. A szomszédok elmondták, hogy É. Imre több telket is felvásárolt, amiket összenyitott akkoriban és nagy kerítést húzott köré. Zsuzsa telkére is szemet vetett, de a nő – a beszámolók szerint – nem akarta eladni neki. Végül az eltűnése előtt a kis ház, amiben élt, ismeretlen körülmények között leégett, így az asszonynak a telek előtt, egy autóban kellett élnie. Ám egy nap, mintha a föld nyelte volna el…

Eltűnt Veér Zsuzsanna, 2017 óta keresi a rendőrség / Fotó: police.hu

A szomszédok szerint É. Imre rengetegszer ásott a telken gödröket és égetett is. Annyira elviselhetetlen volt a szag, hogy át is szóltak neki a bűz miatt. A helyiek szerint ezzel az üggyel még az önkormányzat is foglalkozott. Ráadásul mint mondták, azóta a vágyott területet is sikerült megkaparintania a vállalkozónak.

Zsuzsát eredetileg a Győri Rendőrkapitányság körözte eltűntként, de ez nemrég megváltozott. A Nemzeti Nyomozó Iroda vette át a rejtélyes ügyet. Lapunk megkereste az eltűnéssel foglalkozó szervet, válaszukat várjuk.

É. Imre tagadja, hogy megölte a villanyszerelőket / Fotó: Csapó Balázs

A Bors korábban utolérte Zsuzsa lányát, aki nem kívánt nyilatkozni, de azt megerősítette, hogy a rendőrségen ő jelentette be édesanyja eltűnését. Továbbá – an­nak ellenére, hogy nem ápoltak napi kapcsolatot – kizártnak tartja, hogy anyja bármiféle jelzés nélkül elutazott volna valahova, és a fejlemények tudatában számára el­képzelhető, hogy a É. Imrének köze lehet szerette eltűnéséhez.