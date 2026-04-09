Aggasztó hírek érkeztek: egyszerre tűnt el két kamaszlány a XV. kerületből

Jelenleg is nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a két fiatal lányt, akinek még április 7-én veszett nyoma. A hatóságok most a lakosság segítségét kérik az eltűntek megtalálásában.
Könnyen lehet, hogy együtt szökött meg Petronella és Amanda: mindkét fiatalt 2026. április 7-én látták utoljára, és mindketten Budapest XV. kerületéből tűntek el. A 16 éves Petronella 160 centiméter magas, hosszú, fekete hajú és barna szeme van. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg. Amanda 155 centiméter magas, hosszú, fekete hajú és barna szeme van. Eltűnésekor fekete, rózsaszín bélésű kabátot, farmernadrágot, fehér sportcipőt viselt, világosbarna oldaltáskával. Fotója itt látható.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a két lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
