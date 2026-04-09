Aggasztó hírek érkeztek: egyszerre tűnt el két kamaszlány a XV. kerületből

Jelenleg is nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a két fiatal lányt, akinek még április 7-én veszett nyoma. A hatóságok most a lakosság segítségét kérik az eltűntek megtalálásában.

Jelenleg is nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt kamaszlányokat

Könnyen lehet, hogy együtt szökött meg Petronella és Amanda: mindkét fiatalt 2026. április 7-én látták utoljára, és mindketten Budapest XV. kerületéből tűntek el. A 16 éves Petronella 160 centiméter magas, hosszú, fekete hajú és barna szeme van. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg. Amanda 155 centiméter magas, hosszú, fekete hajú és barna szeme van. Eltűnésekor fekete, rózsaszín bélésű kabátot, farmernadrágot, fehér sportcipőt viselt, világosbarna oldaltáskával. Fotója itt látható.