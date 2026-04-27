"Olyan félelem volt, amilyet még soha nem tapasztaltunk" – Órákra volt a haláltól a kisfiú, az orvosok mégis azzal zavarták haza a családot: csak válogatós

Órákra volt a haláltól a kis Edison (fotó: Facebook)

Órákra volt a haláltól a kis Edison, mire diagnosztizálták

Az angliai Colchester városában élő Chloe Wyman tudta, hogy valami nagyon nincs rendben fia, Edison állapotával, de az orvosok székrekedést és fogzást állapítottak meg nála, és azt sugallták, hogy válogatós evő. Egy nap azonban a négyéves Edison reggel véletlenül elaludt - ez egyáltalán nem volt rá jellemző -, így az anyuka és partnere, Aran Pierce eldöntötték, hogy igenis választ találnak a problémára.

A mentősök Edisont diabéteszes ketoacidózissal diagnosztizálták; ekkor már csak órák választották el a haláltól.

Közölték velünk, hogy már csak órákra van a haláltól. Az orvosok azt mondták: 'Nagyon rosszul van, hagyniuk kell, hogy megmentsük.' Egy szülő sem akar ilyen szavakat hallani. Teljesen rémisztő volt

- mondta a 34 éves anyuka.

Edison 1-es típusú cukorbetegségben szenvedett. A diagnózisa előtti napon a sürgősségi osztályon végzett vizsgálat során a szülőket megkérdezték, hogy a családban volt-e valakinek cukorbetegség-előzménye. Ekkor nem voltak tisztában a kérdés súlyával. Ezután annak ellenére, hogy már kórházban voltak, azt tanácsolták nekik, hogy kérjenek beutalót az orvosuktól további vizsgálatokra, és megnyugtatták őket, hogy nincs miért aggódni.

Hányni kezdett, és egyre jobban aggódtunk. Egész éjjel kutattuk a tüneteit, beleértve a cukorbetegséget is.

Az orvosoktól a szülők kértek vércukorszint- és ketonszintmérő vizsgálatokat - ez mentette meg a gyermek életét. Ezután csökkentették a vércukorszintjét, amely két nap múlva már stabil volt. A 2024 márciusában történt megrázó eset óta a család megtanulta, mi az a négy jel, amire figyelniük kell: gyakori vizelés, fokozott szomjúság, fáradtság és fogyás.

Mindezek a felismerhető tünetek az 1-es típusú cukorbetegség vagy egy potenciális ketoacidózisos epizód korai jelei lehetnek. Edison most naponta maga végzi az ujjbegyszúrásokat, és tanulja, hogyan birkózzon meg az állapotával - írja a Mirror.