Súlyos karambol a 71-es főúton: Feszítővágóval szabadították ki a roncsba szorult utast

Baleset történt szerda délután Balatonfűzfő és Balatonalmádi határában. Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze a 71-es főút 20-as kilométerszelvényénél, a balatonalmádi Balatonfűzfői úton.
A baleset következtében a kisebb járműbe szorult egy utas, akit a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a hatósági munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták – írta közleményében a Katasztrófavédelem.
