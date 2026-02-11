Tömegkarambol történt Veszprémben, rohantak a tűzoltók

Tömegkarambolhoz riasztották a tűzoltókat Veszprémben.

Tömegkarambol történt Veszprémben / Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Négy személygépkocsi ütközött egymásnak Veszprémben, a Házgyári úton, a Jutasi út, a várost elkerülő körgyűrű, a 830-as főút között – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

A helyszínre érkezve a város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik járművet. A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell majd számítani. Sérültekről eddig a hatóságok nem tettek bejelentést.