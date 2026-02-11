Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tömegkarambol történt Veszprémben, rohantak a tűzoltók

tömegkarambol
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 09:35
veszprémbaleset
Négy autó rohant egymásba Veszprémben.

Tömegkarambolhoz riasztották a tűzoltókat Veszprémben.

Tömegkarambol történt Veszprémben
Tömegkarambol történt Veszprémben / Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Négy személygépkocsi ütközött egymásnak Veszprémben, a Házgyári úton, a Jutasi út, a várost elkerülő körgyűrű, a 830-as főút között – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

Tömegkarambol történt

A helyszínre érkezve a város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik járművet. A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell majd számítani. Sérültekről eddig a hatóságok nem tettek bejelentést.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu