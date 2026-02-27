Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Leleplezték a „kristálybirodalmat” – többmilliós drogbizniszt számoltak fel Somogyban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 10:50
A rendőrök sikeresen közbeléptek. Elkapták a droggal kereskedőket.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a kaposvári rendőrök a DELTA Program keretében egy drog-terjesztő hálózat működését derítették fel és számolták fel.

Rengeteg kristályt találtak, lekapcsolták a drogbandát. Fotó: Gé / MW

Lekapcsolták a drogbizniszt

Február 24-én a nyomozók több helyszínen tartottak összehangolt akciót. Az intézkedés során két nagybajomi férfit fogtak el, akiket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. A férfiakat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ügy kapcsán további három személyt is előállítottak, őket kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a Kaposvári Rendőrkapitányságon.

A kutatások során a rendőrök összesen 130 adag kristályt, valamint több mint hárommillió forint készpénzt találtak a két gyanúsítottnál. A bűncselekményből származó vagyon elvonása érdekében a hatóságok lefoglalták a készpénzt és egyikük gépkocsiját is.

A rendőrség hangsúlyozta: továbbra is kiemelt cél a kábítószer-kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok összetétele sok esetben bizonytalan, hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk pedig akár tragikus következményekkel is járhat - írja a Police.hu.

 

Somogy - sonline.hu
