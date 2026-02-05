Hableány-katasztrófa: továbbra sem tartja bűnösnek magát a Viking Sigyn kapitánya

Mint arról a Bors is beszámolt, 2019. május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó a Margit hídnál letarolta a Hableány sétahajót. A baleseten 27-en meghaltak, egy koreai állampolgár pedig azóta sem került elő. Az ügyészség álláspontja szerint a közlekedési katasztrófát a monstrum kapitánya okozta, mert legalább 5 percig nem a szállodahajó vezetésével foglalkozott. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2023. szeptember 26-án C. Jurijt 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, és 6 évre eltiltotta a vízi járművezetéstől. Az ítéletet aztán a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú bíróságot. Ennek első határnapját 2026. február 5-re tűzték ki.

A Hableány sétahajó kiemelése a Dunából.

Fotó: Kurucz Árpád

Elkezdték a Hableány ügyének újratárgyalását

A tárgyalás elején Kovács Ervin bíró ismertette a végzés okait: a törvényszék igazoltnak látta a vádlott ügyvédjének észrevételét, mely szerint az első fokon eljáró bíró már előre eldöntötte, milyen ítéletet fog hozni. Hangfelvételek tanúskodtak arról, hogy a bíró becsmérlő megjegyzéseket tett a vádlottra és az igazságügyi szakértőkre, ez pedig nyilvánvalóvá tette az elfogultságát, ami kizárta a tárgyilagos hozzáállását, ráadásul volt olyan szakasz, amikor a bíró nem engedélyezte, hogy az ügyvéd további kérdéseket tegyen fel, ezzel pedig megakadályozta a hatékony védelmet. Olyan is előfordult, hogy a tárgyaláson készült hangfelvételek nem teljesen estek egybe a jegyzőkönyvben foglaltakkal. Mindezen kívül a bíró a tényállást is hiányosan állapította meg.

Kovács Ervin hangsúlyozta: a büntetőeljárási törvény értelmében garantálni kell a bíró pártatlanságát.

A sétahajó 35 másodperc alatt süllyedt el

A vádirat szerint a Viking Sigyn kapitánya percekig nem a monstrum vezetésével foglalkozott. A Hableány közelségéről az utasai angol nyelvű, „hajó, hajó” kiabálásából értesült. A sétahajó mintegy 35 másodperc alatt elsüllyedt.

A 71 éves odesszai hajóskapitány fehér ingben és ujjatlan, kék pulóverben jelent meg a tárgyaláson. Az ukrán Jurij C. ahhoz nem járult hozzá, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön. Az ukrán férfi csendben hallgatta a vád ismertetését. Magyarul nem beszél, a bíróval, az ügyésszel és az ügyvédekkel tolmács útján kommunikált. Jelenleg Budapesten tartózkodik, egy belvárosi lakásban lakik. A tárgyalásra maga érkezett, elővezetésre nem volt szükség. Bűnügyi felügyelet alatt áll, ennek szabályait betartja.