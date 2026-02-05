Hableány-katasztrófa: továbbra sem tartja bűnösnek magát a Viking Sigyn kapitánya

Mint arról a Bors is beszámolt, 2019. május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó a Margit hídnál letarolta a Hableány sétahajót. A baleseten 27-en meghaltak, egy koreai állampolgár pedig azóta sem került elő. Az ügyészség álláspontja szerint a közlekedési katasztrófát a monstrum kapitánya okozta, mert legalább 5 percig nem a szállodahajó vezetésével foglalkozott. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2023. szeptember 26-án C. Jurijt 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, és 6 évre eltiltotta a vízi járművezetéstől. Az ítéletet aztán a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú bíróságot. Ennek első határnapját 2026. február 5-re tűzték ki.
A tárgyalás elején Kovács Ervin bíró ismertette a végzés okait: a törvényszék igazoltnak látta a vádlott ügyvédjének észrevételét, mely szerint az első fokon eljáró bíró már előre eldöntötte, milyen ítéletet fog hozni. Hangfelvételek tanúskodtak arról, hogy a bíró becsmérlő megjegyzéseket tett a vádlottra és az igazságügyi szakértőkre, ez pedig nyilvánvalóvá tette az elfogultságát, ami kizárta a tárgyilagos hozzáállását, ráadásul volt olyan szakasz, amikor a bíró nem engedélyezte, hogy az ügyvéd további kérdéseket tegyen fel, ezzel pedig megakadályozta a hatékony védelmet. Olyan is előfordult, hogy a tárgyaláson készült hangfelvételek nem teljesen estek egybe a jegyzőkönyvben foglaltakkal. Mindezen kívül a bíró a tényállást is hiányosan állapította meg.
Kovács Ervin hangsúlyozta: a büntetőeljárási törvény értelmében garantálni kell a bíró pártatlanságát.
A vádirat szerint a Viking Sigyn kapitánya percekig nem a monstrum vezetésével foglalkozott. A Hableány közelségéről az utasai angol nyelvű, „hajó, hajó” kiabálásából értesült. A sétahajó mintegy 35 másodperc alatt elsüllyedt.
A 71 éves odesszai hajóskapitány fehér ingben és ujjatlan, kék pulóverben jelent meg a tárgyaláson. Az ukrán Jurij C. ahhoz nem járult hozzá, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön. Az ukrán férfi csendben hallgatta a vád ismertetését. Magyarul nem beszél, a bíróval, az ügyésszel és az ügyvédekkel tolmács útján kommunikált. Jelenleg Budapesten tartózkodik, egy belvárosi lakásban lakik. A tárgyalásra maga érkezett, elővezetésre nem volt szükség. Bűnügyi felügyelet alatt áll, ennek szabályait betartja.
Kovács Ervin a vádlottnak elmondta: amennyiben elismeri a tettét a vádiratban foglaltaknak megfelelően, akkor nincs szükség a bizonyítási eljárás lefolytatására. A kapitány nem élt a lehetőséggel, részletes vallomást sem kívánt tenni.
A bíró ezután elrendelt 10 perc szünetet. A vádlott először leült a tárgyalóterem előtti folyosón. A fejét lehajtotta, a kezét tördelte. A Bors kérdéseire nem kívánt válaszolni sem a bűncselekménnyel, sem a személyi körülményeivel kapcsolatban.
Az ügyészség a tárgyaláson indítványozta, hogy a korábban már meghallgatott 26 tanút és sértettet újra idézzék majd be. Ezek között van a baleset néhány túlélője, valamint rendőrök, a vádlott hajójának matrózai, illetve másodkapitánya is. Az ügyész mindemellett indokoltnak tartja az igazságügyi szakértők újbóli kihallgatását is, többek között azét az orvosét, akinek szakvéleménye szerint a vádlott közvetlenül a baleset után sokkot kapott, és ez magyarázza, miért nem nyújtott kellő segítséget a vízbe esetteknek.
Tóth M. Gábor, a vádlott védője az ügyészi indítvány nagy részével egyetértett, ám az ügyésszel ellentétben indokoltnak tartja újra meghallgatni azt a hajóskapitányt, aki a baleset másnapján a helyszínről elvitte a szállodahajót.
Jurij korábban, még tanúként azt vallotta, hogy a baleset idején a vízállás magas, a látási viszonyok jók voltak. A balesetben érintett járműveken kívül egyéb hajók is tartózkodtak a környéken. A szállodahajón senki nem sérült meg, de a fedélzetén tartózkodók látták, amint a Hableány utasai a Dunába estek, a matrózok pedig a mentőcsónakokat a vízre eresztették. A férfi hangsúlyozta, hogy nem ő okozta a balesetet, de sajnálja, hogy nem tehetett többet az életek megmentéséért. A kapitány később gyanúsítottként is leszögezte, hogy nem érzi magát felelősnek.
