Egy éve rázta meg az országot a fonói kettős gyilkosság: Tamás karóval felfegyverkezve indult az ámokfutásra gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 18:00
Bedrogozva végzett két áldozatával a 31 éves O. Tamás. A fonói kettős gyilkosság 2025. márciusában történt, amikor is a férfi azt képzelte, hogy unokahúga veszélyben van, ezért egy fakaróval felfegyverkezve útnak indult, majd egy helyi buszmegállóban és egy kisboltnál brutális kegyetlenséggel kivégzett két embert. Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést kért a drogos férfira.
