Vonatgázolás Káposztásmegyeren: így maradt életben a sínekre sétáló nő

Több autós is értetlenkedve ácsorgott hétfőn, február 2-án délután Káposztásmegyeren a síneknél, a Töltés utcai vonatátjárónál. Mikor megpillantották a mentősöket és a rendőröket, már rögtön tudták, nem véletlenül, az átjáróban ugyanis súlyos baleset történt. Az eddigi információink szerint a Nyugati pályaudvarról induló és Szob felé tartó szerelvény egy, a síneken átballagó gyalogost gázolt el, az eset után az egész átjárót elzárták az autós forgalom elől. A vonatgázolás utáni helyszínelést többen is látták, ők megdöbbentő dolgokat meséltek.
A helyszínelés idején a szakaszon megállt a forgalom, a vonaton ülő sokkos utasokat pedig átszállították egy másik járatra. Mint mondták: ők nem látták a baleset részleteit, csupán a helyszínelést. Lapunk a helyiektől úgy értesült, a baleset nem véletlenül történt: úgy tudni, hogy a középkorú nő nyugodt tempóban, lassan sétált a szerelvény elé, majd megállt a közeledő vonat előtt. A vezetőnek a rövid szakaszon már esélye sem volt fékezni és elgázolta a gyalogost. Információink szerint a nő az ütközés valahogyan a szerelvény alá került, innen próbálták kiemelni. Úgy tudjuk, hogy az asszony a vonat elejénél feküdt, és csodával határos módon életben volt, amikor a mentősök odarohantak hozzá:
Úgy tudom, hogy miután kiemelték, élt, ellátták, aztán pedig a mentőbe tették, és vele együtt ment el a mentőkocsi. Szinte hihetetlen, hogy túlélte
- magyarázta egy környékbeli. Hozzátette, hogy ha minden igaz, a nőnek hatalmas szerencséje volt: itt ugyanis még nem száguld a vonat, mivel egy gyorsuló szakaszról van szó. Így lehetséges, hogy a több tonnás, ám Újpestről kifelé lassan haladó monstrum végül nem elgázolta, hanem jóval inkább maga alá rántotta a nőt, aki így túlélte a végzetesnek tűnő ütközést. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot is, akik elmondták: a középkorú nő valóban túlélte a vonatgázolást:
A helyszínről egy 50 év körüli, fejsérült nőt szállítottak bajtársaink kórházba
- mondta el a Borsnak Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
