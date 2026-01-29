Most kaptuk: balesetet szenvedett egy Hegyeshalom felé tartó személyvonat, a szerelvényen legalább 60 ember utazott

Elütött egy embert egy személyvonat Győrben, a Tarkarét utca közelében.
A Hegyeshalom felé tartó szerelvényen körülbelül hatvanan utaznak.
A győri hivatásos tűzoltók biztosítják a helyszínt, és szükség esetén segítik majd az utasokat az átszállásban - írja honlapján a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.