Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Most kaptuk: balesetet szenvedett egy Hegyeshalom felé tartó személyvonat, a szerelvényen legalább 60 ember utazott

Most kaptuk: balesetet szenvedett egy Hegyeshalom felé tartó személyvonat, a szerelvényen legalább 60 ember utazott

Hegyeshalom
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 21:22
vonatbalesettűzoltókvonatgázolás
A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották a balesethez.
N.T.
A szerző cikkei

Elütött egy embert egy személyvonat Győrben, a Tarkarét utca közelében

A Hegyeshalom felé tartó szerelvényen körülbelül hatvanan utaznak. 

A győri hivatásos tűzoltók biztosítják a helyszínt, és szükség esetén segítik majd az utasokat az átszállásban - írja honlapján a katasztrófavédelem

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu