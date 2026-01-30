Most jött: gázolt a vonat Szolnokon, legalább 400 utast kell kimenteni

Elgázolt egy embert egy személyvonat Szolnokon, a Zagyva hídnál.

Gázolt a vonat Szolnokon

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A szerelvényen mintegy négyszázan utaztak, egy hamarosan érkező pótló járattal folytatják az útjukat.

A szolnoki hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget - írja a katasztrófavédelem.