Most jött: gázolt a vonat Szolnokon, legalább 400 utast kell kimenteni

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 20:07
utastűzoltókSzolnok
A tűzoltók az utasok átszállásában segítenek. Szolnokon gázolt a vonat.
N.T.
Elgázolt egy embert egy személyvonat Szolnokon, a Zagyva hídnál. 

Gázolt a vonat Szolnokon
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A szerelvényen mintegy négyszázan utaztak, egy hamarosan érkező pótló járattal folytatják az útjukat. 

A szolnoki hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget - írja a katasztrófavédelem

 

