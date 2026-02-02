Most jött: gázolt a vonat Budapesten, sokkban vannak az utasok

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 14:40 / FRISSÍTÉS: 2026. február 02. 14:41
A tűzoltók már a helyszínen vannak. A vonatgázolás miatt hosszabb menetidőre, kimaradó járatokra kell számítani a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon hétfő délután.
Mint a Mávinform közölte, a Nyugati pályaudvarról Vácra közlekedő S70-es vonat Rákospalota-Újpest után, Káposztásmegyer területén, a Töltés utcai vasúti átjáróban elgázolt egy embert hétfő délután, a vonatgázolást követő helyszínelés miatt a járatok Rákospalota-Újpest és Dunakeszi között csak egy vágányon közlekedhetnek. 

A vonatgázolás körülményeit vizsgálják.
A vonatgázolás körülményeit vizsgálják
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vonatgázolás Budapesten: erre kell készülni

A baleset miatt nem közlekednek az S70-es vonatok, a G70-es és a Z70-es vonatok pedig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A balesetben érintett vonat utasait átszállítják egy másik vonatra. A helyszínelés idejére lezárták a Töltés utcai átjárót, nem lehet rajta gépjárművel áthajtani.

A katasztrófavédelem azt közölte, tűzoltók segítenek szerelvény utasainak átszállni a mentesítő járatra.

 

