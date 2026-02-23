Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tűz a Pólus Centerben: dolgozók oltották a lángokat, evakuálták a plázát

Újpalota
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 15:05
étteremXV. kerülettűz
A lángok a pláza étkezőudvarán, az egyik konyhán csaptak fel. A tűz miatt a Pólus Centerből közel 90 embert evakuáltak, miközben a konyhán dolgozók oltották a lángokat. Senki nem sérült meg.

Tűzoltók és speciális járművek tucatja sorakozott az újpalotai Pólus Center parkolójában vasárnap (február 22.), kora délután. Az emberek hamarosan fürtökbe tolongtak, értetlenül bámultak egymásra, nem véletlenül: mindenkit frissen evakuáltak a plázából, miután tűz ütött ki az egyik étteremben. Információink szerint a lángok az egyik ázsiai étterem konyháján csaptak fel az ételudvarban, azonban a bent sétálóknak szinte megijedni sem volt idejük, a hős alkalmazottak szinte azonnal elfojtották a tüzet.

Pólus Center, tűz, Újpalota
Az embereket a Pólus Center parkolójába kísérték az oltás idejére    Fotó: Google Maps

Tűz a Pólus Center éttermében - így mentették az embereket

Lapunk úgy tudja, hogy a tűz az ételudvar területén, egy mozi melletti étkezdében lobbant fel, vélhetően a tárolók környékén, a pláza látogatói ugyanis először az orrfacsaró, maró bűzt - az égő műanyag szagát érezték meg. Nemsokára a gomolygó füst is kiáramlott az étteremből, amitől már meghökkentek az emberek. Megriadni azonban nem volt idejük: a dolgozók azonnal cselekedtek, és szinte pillanatok alatt ők maguk kezdtek neki a tűz oltásának. A pláza biztonsági őrei is hamarosan bekapcsolódtak az oltásba, úgy tudjuk, hogy amennyien csak tudtak, porral oltó palackokat ragadtak és rohantak az étterem felé. Információink szerint,bár a pláza ezen részéről azonnal kimenekítették az embereket, az evakuálás nem járt pánikkal: 

Az embereket elkezdték kikísérni, aztán a környező üzleteket és az edzőtermet is kiürítették, onnan is kivitték az embereket. Mégsem volt ijedtség vagy pánik

- mesélte egy, a plázában akkor vásárolgató férfi. Hozzátette, hogy az evakuálás és a kint ácsorgás sem tartott sokáig, alig két órán belül visszaengedték az embereket a plázába.

- Sokan hazamentek, de volt, aki egyszerűen kint megvárta, míg bent lerendeznek mindent, aztán visszament. Azt hiszem, még az éttermek is kinyitottak, meg az edzőterem is - magyarázta a a vásárló. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet a plázában, de nem kizárt, hogy az étterem számtalan berendezési tárgya közül hibásodott meg az egyik. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu