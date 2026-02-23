Tűz a Pólus Centerben: dolgozók oltották a lángokat, evakuálták a plázát

Tűzoltók és speciális járművek tucatja sorakozott az újpalotai Pólus Center parkolójában vasárnap (február 22.), kora délután. Az emberek hamarosan fürtökbe tolongtak, értetlenül bámultak egymásra, nem véletlenül: mindenkit frissen evakuáltak a plázából, miután tűz ütött ki az egyik étteremben. Információink szerint a lángok az egyik ázsiai étterem konyháján csaptak fel az ételudvarban, azonban a bent sétálóknak szinte megijedni sem volt idejük, a hős alkalmazottak szinte azonnal elfojtották a tüzet.

Az embereket a Pólus Center parkolójába kísérték az oltás idejére Fotó: Google Maps

Tűz a Pólus Center éttermében - így mentették az embereket

Lapunk úgy tudja, hogy a tűz az ételudvar területén, egy mozi melletti étkezdében lobbant fel, vélhetően a tárolók környékén, a pláza látogatói ugyanis először az orrfacsaró, maró bűzt - az égő műanyag szagát érezték meg. Nemsokára a gomolygó füst is kiáramlott az étteremből, amitől már meghökkentek az emberek. Megriadni azonban nem volt idejük: a dolgozók azonnal cselekedtek, és szinte pillanatok alatt ők maguk kezdtek neki a tűz oltásának. A pláza biztonsági őrei is hamarosan bekapcsolódtak az oltásba, úgy tudjuk, hogy amennyien csak tudtak, porral oltó palackokat ragadtak és rohantak az étterem felé. Információink szerint,bár a pláza ezen részéről azonnal kimenekítették az embereket, az evakuálás nem járt pánikkal:

Az embereket elkezdték kikísérni, aztán a környező üzleteket és az edzőtermet is kiürítették, onnan is kivitték az embereket. Mégsem volt ijedtség vagy pánik

- mesélte egy, a plázában akkor vásárolgató férfi. Hozzátette, hogy az evakuálás és a kint ácsorgás sem tartott sokáig, alig két órán belül visszaengedték az embereket a plázába.

- Sokan hazamentek, de volt, aki egyszerűen kint megvárta, míg bent lerendeznek mindent, aztán visszament. Azt hiszem, még az éttermek is kinyitottak, meg az edzőterem is - magyarázta a a vásárló. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet a plázában, de nem kizárt, hogy az étterem számtalan berendezési tárgya közül hibásodott meg az egyik.