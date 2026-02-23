HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Robbanás rázta meg Zalaegerszeget: rohantak a tűzoltók, a romok alól kellett kimenekíteni valakit

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 12:05
zalaegerszegkatasztrófavédelem
Gázrobbanás miatt riasztották a hatóságokat.
Robbanás helyszínére siettek a hatóságok Zalaegerszegen.

Fotó: MW  

Robbanás rázta meg a környéket, a romok alá szorult a tulajdonos 

A Farkas Dávid utcai ikerház egyik felében történt gázrobbanás miatt az épület fala ledőlt, a tető pedig megroggyant. A házban tűz ütött ki, amelyhez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányításával érkeztek. A lángokat megfékezték, a ház tulajdonosát pedig a romok közül szabadították ki, majd átadták a mentőszolgálatnak.

A házban két gázpalack is volt, ezeket azonban a robbanás szerencsére nem érintette - írja a katasztrófavédelem.

