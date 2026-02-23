HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rémisztő képsorok: így égett porrá az iskola, a tűzoltók sem tehettek semmit

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 10:50
Angliaiskola
Az épületből szinte semmi sem maradt.
CJA
A szerző cikkei

Tűzoltók több órás küzdelme ellnére porig égett egy iskola Angliában. A tűz az The Promise School épületében tört ki, Okehampton városában; az épületből szinte semmi sem maradt.

Porig égett egy iskola angliában
Porig égett egy iskola Angliában  Fotó: Unsplash 

Megsemmisült az iskola épülete

Helyi idő szerint 3:30-kor riasztották a tűzoltókat - ekkorra már lángok és vastag fekete füst borította el a területet. Tizenkét egység érkezett a helyszínre, a tűzoltók vízsugarakat és emelőlétrákat használtak a tűz megfékezésére.

Sérültekről nem érkezett jelentés, azonban az épület nagy része leégett.

Ez egy elég jelentős méretű tűz volt. A tűzoltók megfékezték a lángokat, és jelenleg nem hisszük, hogy további veszély fenyegetne bárkit a környéken. Most a károk felmérése zajlik

- mondta Tom Ottley őrmester.

Az iskola, amely 4-16 éves, szociális-, érzelmi- és mentális egészségügyi szükségletekkel rendelkező tanulókat fogad, a félévi szünet után hétfőn nyitott volna meg újra - írja a The Sun.

@thecarguy_officiall I’m cooked #GCSE #fire #school #schoolfire #cooked ♬ nhạc nền - 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙮_𝙎𝙤𝙣𝙜 🎧

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu