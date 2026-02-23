Rémisztő képsorok: így égett porrá az iskola, a tűzoltók sem tehettek semmit

Tűzoltók több órás küzdelme ellnére porig égett egy iskola Angliában. A tűz az The Promise School épületében tört ki, Okehampton városában; az épületből szinte semmi sem maradt.

Porig égett egy iskola Angliában Fotó: Unsplash

Megsemmisült az iskola épülete

Helyi idő szerint 3:30-kor riasztották a tűzoltókat - ekkorra már lángok és vastag fekete füst borította el a területet. Tizenkét egység érkezett a helyszínre, a tűzoltók vízsugarakat és emelőlétrákat használtak a tűz megfékezésére.

Sérültekről nem érkezett jelentés, azonban az épület nagy része leégett.

Ez egy elég jelentős méretű tűz volt. A tűzoltók megfékezték a lángokat, és jelenleg nem hisszük, hogy további veszély fenyegetne bárkit a környéken. Most a károk felmérése zajlik

- mondta Tom Ottley őrmester.

Az iskola, amely 4-16 éves, szociális-, érzelmi- és mentális egészségügyi szükségletekkel rendelkező tanulókat fogad, a félévi szünet után hétfőn nyitott volna meg újra - írja a The Sun.