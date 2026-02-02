Dráma Budapesten, állásinterjún állt le egy férfi szíve

A napokban egy 60 év körüli férfi érkezett állásinterjúra egy fővárosi irodaházba, ahol hirtelen rosszul lett és összeesett. Mentőkre is szükség volt!
A budapesti irodaház munkatársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. A mentésirányító instrukciói szerint megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a férfi életéért.
A mentők perceken belül helyszínre értek és átvették az életmentést. Az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a magas szakmai színvonalú beavatkozásnak hála a beteg keringése végül visszatért és stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők - írja az Országos Mentőszolgálat.
