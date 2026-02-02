Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Dráma Budapesten, állásinterjún állt le egy férfi szíve

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 16:35
A férfi hirtelen lett rosszul. A mentők végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.
Bors
A szerző cikkei

A napokban egy 60 év körüli férfi érkezett állásinterjúra egy fővárosi irodaházba, ahol hirtelen rosszul lett és összeesett. Mentőkre is szükség volt!

Mentőt riasztottak a helyszínre
Mentőt riasztottak a helyszínre (Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors)

Azonnal riasztották a mentőket

A budapesti irodaház munkatársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. A mentésirányító instrukciói szerint megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a férfi életéért. 

A mentők perceken belül helyszínre értek és átvették az életmentést. Az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a magas szakmai színvonalú beavatkozásnak hála a beteg keringése végül visszatért és stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők - írja az Országos Mentőszolgálat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
