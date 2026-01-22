Rettenet a magyarok kedvenc üdülőhelyén: betört ablakok, a sínek a levegőben lógnak

Heves téli vihar okozott súlyos károkat Olaszország déli partjain és szigetein - közölték csütörtökön az olasz hatóságok.
Csak Szicílián a károk mértékét több mint egymilliárd euróra (383 milliárd forint) becsülik, Szardínián szintén többszázmilliós károkról számoltak be a hatóságok. Az olyan kisebb szigetek, mint Lipari és Stromboli sem úszták meg a vihar dúlását.
A Harry ciklon magas hullámokkal, óránkénti 100 kilométert is meghaladó erősségű széllökésekkel és heves esőzéssel érte el Szardínia szigetét. Az olasz szárazföldön a déli Calabria térsége volt a legsúlyosabban érintett. A vihar miatt a szicíliai strandok teljesen víz alá kerültek, ahogy a helyi utak is, több étteremnek betörtek az ablakai. A Messina és Catania között futó vasúti sínek alól a víz elmosta a töltést, így azok helyenként a levegőben lógnak. 16 méteres hullámokról számoltak be.
Renato Schifani, Szicília tartományi elnöke több mint 140 millió euró gyorssegélyt jelentett be.
