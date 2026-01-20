Most közölte a rendőrség: teljesen átfagyva találták meg az eltűnt férfit

Sokkal nagyobb is lehetett volna a baj, ha nem sikerül időben megtalálni.
A rendőrségre egy nő bejelentése érkezett vasárnap délután, miszerint egyik hozzátartozója eltűnt. A bejelentő azt is elmondta, hogy a felnőtt korú nevelt fia egészségügyi állapota miatt felügyeletre szorul, térben és időben nem tud tájékozódni.
A hatóságok azonnal nagy erőkkel a keresésére indultak, amely akcióba a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is bevonták.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai később megtudták, hogy korábban Vértesszőlőn már látták a keresett személyt, ezért ott kezdték a kutatást. A bevásárlóközpont parkolójában meg is találták a férfit.
Órák óta bolyongott a hidegben, teljesen átfázott. Ki tudja mi történhetett volna, ha a rendőrök nem érnek ki időben.
A police.hu szerint a rendőrök meleg teát adtak neki és a fűtött járműbe ültették, ezt követően hozzátartozója otthonba szállították
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.