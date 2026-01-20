Most közölte a rendőrség: teljesen átfagyva találták meg az eltűnt férfit

Sokkal nagyobb is lehetett volna a baj, ha nem sikerül időben megtalálni.

Megtalálták az eltűnt férfit

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A rendőrségre egy nő bejelentése érkezett vasárnap délután, miszerint egyik hozzátartozója eltűnt. A bejelentő azt is elmondta, hogy a felnőtt korú nevelt fia egészségügyi állapota miatt felügyeletre szorul, térben és időben nem tud tájékozódni.

A hatóságok azonnal nagy erőkkel a keresésére indultak, amely akcióba a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is bevonták.

Gyorsan megtalálták

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai később megtudták, hogy korábban Vértesszőlőn már látták a keresett személyt, ezért ott kezdték a kutatást. A bevásárlóközpont parkolójában meg is találták a férfit.

Órák óta bolyongott a hidegben, teljesen átfázott. Ki tudja mi történhetett volna, ha a rendőrök nem érnek ki időben.

A police.hu szerint a rendőrök meleg teát adtak neki és a fűtött járműbe ültették, ezt követően hozzátartozója otthonba szállították