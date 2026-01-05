SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Brutális balesetről jött hír, máris megbénult az M7-es

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 07:03
m7budaörs
A két külső sávot lezárták. Nem ez az egyetlen baleset.
Az M7-es autópályán, Letenye felé, Budaörs térségében két személyautó ütközött össze. A baleset miatt a 9-es kilométernél a két külső sávot lezárták.

Nem ez az egyetlen baleset kora reggel

Kigyulladt egy személyautó Győrben, a Víztorony utcában. A motortér égett. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A tűzeset helyszínén a munkálatok idejére lezárták az utat - írja a Katasztrófavédelem.

Az Útinform tájékoztatása szerint erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra illetve szakaszos torlódásra kell készülni:

  • az M2-es autóúton Dunakeszitől,
  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között,
  • a 31-es főúton Maglód környékén,
  • és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
