Brutális balesetről jött hír, máris megbénult az M7-es

Az M7-es autópályán, Letenye felé, Budaörs térségében két személyautó ütközött össze. A baleset miatt a 9-es kilométernél a két külső sávot lezárták.

Sávlezárás van a baleset helyszínén

Fotó: Gáll Regina / Bors

Nem ez az egyetlen baleset kora reggel

Kigyulladt egy személyautó Győrben, a Víztorony utcában. A motortér égett. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A tűzeset helyszínén a munkálatok idejére lezárták az utat - írja a Katasztrófavédelem.

Az Útinform tájékoztatása szerint erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra illetve szakaszos torlódásra kell készülni: