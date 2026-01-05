Brutális balesetről jött hír, máris megbénult az M7-es

Az M7-es autópályán, Letenye felé, Budaörs térségében két személyautó ütközött össze. A baleset miatt a 9-es kilométernél a két külső sávot lezárták.
Kigyulladt egy személyautó Győrben, a Víztorony utcában. A motortér égett. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A tűzeset helyszínén a munkálatok idejére lezárták az utat - írja a Katasztrófavédelem.
Az Útinform tájékoztatása szerint erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra illetve szakaszos torlódásra kell készülni:
