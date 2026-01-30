Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Hatalmas robbanás rázta meg a környéket, ügyetlenségével okozott mérhetetlen pusztítást a férfi

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 13:21
gázvezetékrendőrségéletveszély
Háborús övezet lett a térségben. A férfi felrobbantott három házat is.

Börtönbüntetésre számíthat egy férfi, miután a gázvezetékekkel bajlódott és a tevékenység során felrobbantotta a körülötte lévő területet.

felrobbantott
Felrobbantott egy terültet a férfi / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Felrobbantott egy térséget, most felel tettéért

Az 57 éves Paul Solway tegnap jelent meg a Derby Koronabíróságon, kötésekkel a karján és a fején, miután felrobbantott egy területet és megsérült. A férfi hat rendbeli életveszélyt okozó rongálás vádjában bűnösnek vallotta magát.

Paul-t és a kutyáját tavaly június 10-én húzták ki az Eden Streeten, Alvastonban található házának romjai alól. Több, mint 17 órán át a helyszínen maradtak a tűzoltók, miközben a robbanás után evakuálták a lakókat.

A katasztrofális robbanás lökéshullámai olyan súlyosan megrongálták a férfi otthonát, hogy két szomszédos ingatlant is le kellett bontani. Pault hetekig kórházban kezelték életveszélyes égési sérüléseivel, kutyája teljesen felépült.

A nyomozók csak később fedezték fel, hogy a robbanás nem csupán baleset volt. Paul a gázellátó fővezetékkel babrált, aminek következménye lett a robbanás. Ő volt az egyetlen személy, aki a robbanás idején a házában tartózkodott.

Még soha nem hallottam ehhez hasonlót

- idézi az egyik helyi lakót, Christina Harrisont a The Sun.

Christina éppen a lányával teázott, aki nem tartózkodott otthon a robbanás idején. Egy másik lakos szerint olyan volt, mint egy földrengés. Az incidens után áramszünet lett a környéken.

Paul április 8-án tér vissza a bíróságra és börtönbüntetésre is számíthat.

Solway tettei ezen a napon nemcsak meggondolatlanok, de hihetetlenül veszélyesek is voltak

- mondta Shaun Carter a Derbyshure-i Rendőrség nyomozója.

A lakások mellett van, akinek a kocsijában keletkezett kár, így sokan megszenvedték a robbanást.

 

 

