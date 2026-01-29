Kitört a pánik az áruházban: egy bolti tolvaj megölt egy biztonsági őrt

Natasha Smith agresszív és fenyegető viselkedése miatt szívrohamot kapott és meghalt Alun Harris-Richards a skóciai arbroathi Asda áruházban. A halálos incidens során a tolvaj hamisan megvádolta az áldozatot testi sértéssel, miközben éppen alkoholt próbált ellopni az üzletből.
A 38 éves Smith most beismerte, hogy megölte az egykori tengerészgyalogost – a 61 éves Harris-Richardsot – 2024. június 30-án, munkahelyén, az áruházban, amely a város Westway Retail Park nevű bevásárlóközpontjában található. A nő az edinburgh-i Legfelsőbb Bíróságon tett vallomást.
A bűncselekmény során Smith kiabált, káromkodott, hamis vádat tett az biztonsági őr ellen, azt állítva, hogy vádat emelnek majd ellene, és többször megpróbálta kitépni a táskát a kezéből.
A vádirat szerint az őr, – akinek korábban nem diagnosztizált szívbetegsége volt –, „olyan mértékű fizikai és érzelmi stresszt szenvedett el, hogy a helyszínen szívrohamot kapott, összeesett, beütötte a fejét, és meghalt”.
Smitht kezdetben azzal vádolták, hogy bántalmazta az őrt, és többször meglökte a testénél fogva, ám az ügyészség módosította a vádat, és eltávolította a testi sértésre vonatkozó részt, mielőtt Smith bűnösnek vallotta magát Harris-Richards gondatlan emberölésében.
A bíróságon elhangzottak szerint Smith – aki segélyből él, és akinek gyermeke nevelőszülőknél van elhelyezve – korábban többször követett el bolti lopást, lopást, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket és testi sértést Skóciában és Angliában egyaránt, azonban eddig még soha nem kapott letöltendő börtönbüntetést – írja a Mirror.
A bíró közölte nővel, – aki korábban North Grimsbyben, Arbroathban élt –, hogy az egyetlen lehetséges ítélet a bűncselekménye miatt „jelentős szabadságvesztés”. Az ítélethirdetést végül elnapolták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.