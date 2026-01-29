Kitört a pánik az áruházban: egy bolti tolvaj megölt egy biztonsági őrt

Natasha Smith agresszív és fenyegető viselkedése miatt szívrohamot kapott és meghalt Alun Harris-Richards a skóciai arbroathi Asda áruházban. A halálos incidens során a tolvaj hamisan megvádolta az áldozatot testi sértéssel, miközben éppen alkoholt próbált ellopni az üzletből.

Egy bolti tolvaj megölt egy biztonsági őrt Fotó: Illusztráció 123RF

A 38 éves Smith most beismerte, hogy megölte az egykori tengerészgyalogost – a 61 éves Harris-Richardsot – 2024. június 30-án, munkahelyén, az áruházban, amely a város Westway Retail Park nevű bevásárlóközpontjában található. A nő az edinburgh-i Legfelsőbb Bíróságon tett vallomást.

A bűncselekmény során Smith kiabált, káromkodott, hamis vádat tett az biztonsági őr ellen, azt állítva, hogy vádat emelnek majd ellene, és többször megpróbálta kitépni a táskát a kezéből.

A vádirat szerint az őr, – akinek korábban nem diagnosztizált szívbetegsége volt –, „olyan mértékű fizikai és érzelmi stresszt szenvedett el, hogy a helyszínen szívrohamot kapott, összeesett, beütötte a fejét, és meghalt”.

Smitht kezdetben azzal vádolták, hogy bántalmazta az őrt, és többször meglökte a testénél fogva, ám az ügyészség módosította a vádat, és eltávolította a testi sértésre vonatkozó részt, mielőtt Smith bűnösnek vallotta magát Harris-Richards gondatlan emberölésében.

A bíróságon elhangzottak szerint Smith – aki segélyből él, és akinek gyermeke nevelőszülőknél van elhelyezve – korábban többször követett el bolti lopást, lopást, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket és testi sértést Skóciában és Angliában egyaránt, azonban eddig még soha nem kapott letöltendő börtönbüntetést – írja a Mirror.

A bíró közölte nővel, – aki korábban North Grimsbyben, Arbroathban élt –, hogy az egyetlen lehetséges ítélet a bűncselekménye miatt „jelentős szabadságvesztés”. Az ítélethirdetést végül elnapolták.