Megpofozták a barátnőjét, bosszúból megpróbálta elgázolni az apát és kislányát

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség indítványt nyújtott be az ellen a férfi ellen, aki megpróbált elgázolni egy férfit és annak kislányát, miután korábban megpofozták a barátnőjét.

A főügyészség a kiszabott börtönbüntetés súlyosítását, valamint a bűncselekmény minősítésének megváltoztatását is indítványozta a vádlottal szemben.

Bosszúból próbálta őket elgázolni

Az ítélet szerint a férfi barátnője 2023. szeptember 10-én keveredett bajba: egy Hajdú-Bihar vármegyei település vasútállomásán szóváltásba keveredett egy családdal. A vita során megpofozták, ezért segítséget kért a párjától, aki három barátjával együtt autóval érkezett a helyszínre.

A nőt felvették, majd elindultak a bántalmazók lakhelye felé, útközben azonban rátaláltak a családra. Az apa kiskorú lányával sétált az úton, és amikor meghallották a jármű hangját, az úttestről a füves területre léptek, hogy elengedjék az autót.

A vádlott ekkor felismerte a férfit, és szándékosan feléjük hajtott. Az apa és lánya félre tudtak ugrani, így nem szenvedtek sérülést.

A vádlott ezt követően elhajtott, ám mint később kiderült, nem lett volna szabad a volán mögé ülnie, ugyanis el volt tiltva a járművezetéstől.

A törvényszék a férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, közúti veszélyeztetés bűntette, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt 6 év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Emellett végleges hatállyal eltiltották a járművezetéstől is.

Az ügyészség az ítélet súlyosításáért, míg a védő a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség szerint a cselekmény jogi megítélése téves, mivel a vádlott tisztában lehetett azzal, hogy a cselekménye akár halált is okozhatott volna. Álláspontjuk szerint a bűncselekményt több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérleteként kellene minősíteni - írja az Ügyészség.