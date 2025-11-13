"Ezer darabra tört a szívem" - mezítláb tűnt el Hollandiában Attila, már csak a holttestét találták meg

Rejtélyes körülmények között veszett nyoma a közelmúltban egy fiatal magyar férfinek, K. Attilának, Hollandiában. A férfi iratok, telefon és pénz nélkül indult el aznap. Utoljára furcsa körülmények között látták: Attila ugyanis mezítláb sétált éppen át egy kerten. A magyar fiatal ezután viszont nyomtalanul eltűnt, mintha csak a föld nyelte volna el. Bár rokonai és barátai égen-földön keresték, a napokban életük legszörnyűbb hírére ébredtek: szerettüknek már csak a holttestét találták meg.

Attila mezítláb tűnt el Hollandiában. Bár családja az utolsó pillanatig reménykedett, hiába: a magyar fiatalnak már csak a holttestét találták meg / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Már csak a holtteste került elő az eltűnt magyar fiatalnak

A férfit utoljára november 6-án, reggel látták a hollandiai Hoofdstraatban. Akkor látszólag nyugodtan ballagva vágott át a gyepen, majd nyoma veszett. Szerettei azonnal riadóztatták a rendőrséget, miközben testvére a közösség erejében bízva, több helyen is közzé tették a keresőposztot.

Hollandiában, Heijen Hoofdstraatban látták utoljára kedden reggel 9:16-kor, telefon és iratok nélkül indult el a folyó irányába, mezítláb

- írta akkor kétségbeesett keresőposztjában testvére.

- Ruházata: bordó tréningnadrág és világos szürke felső, 165-170cm magas, jelenleg kopasz. A nyakán van egy csillag tetoválás, a kezein tetoválások. Ha bárki látta, azonnal értesítsen, vagy szóljon a hatóságoknak! Kérlek, osszátok tovább, hogy minél előbb megtaláljuk! - könyörgött az aggódó testvér. Bár a család az utolsó pillanatig bízott abban, hogy Attilát épségben visszakapják, november 10-én minden reményük odaveszett: a férfinek már csak a holttestét találták meg. A férfi családja teljesen összetört, lánytestvére szívszorító szavakkal búcsúzott ikertestvérétől:

A legnehezebb napok ezek az életemben. Tegnap kaptam a hírt, hogy az ikertestvéremet, Attilát a hatóságok megtalálták és azonosították. A szívem akkor ezer darabra tört

- írta bejegyzésében a gyászoló nővér. Hozzátette, hogy nem ez volt az egyetlen letaglózó hír, amit kapott: testvérével szinte egy időben szeretett nagypapáját is elvesztette.

Ma pedig újabb csapás ért: elveszítettem a szeretett nagyapámat is. Nem találok szavakat arra, milyen mélységes fájdalom ez – mintha a lelkem két darabját veszítettem volna el. Nagyon sokan imádkoztatok, kerestétek, támogattatok, és ezért örökké hálás leszek. Bárcsak más vége lett volna…

- zárta sorait a gyászoló testvér.